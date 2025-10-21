Javier Villanueva 21 OCT 2025 - 16:08h.

El director General del Instituto de la Empresa Familiar, José Luis blanco defiende el papel de la empresa familiar: "Es la columna vertebral de la economía"

David teme el cierre de su bar en Aldaia después de conseguir reabrirlo tras la DANA: "Los sueños de hace un año, se han desvanecido"

Compartir







La empresa familiar reina en España: nueve de cada 10 empresas en nuestro país fueron creadas por abuelos o padres y ahora las llevan sus descendientes. Estos negocios aportan el 70% del PIB nacional. La asamblea anual de estos negocios ha puesto en valor su papel en el tejido empresarial español. Uno de los principales retos de la empresa familiar es preparar bien el cambio generacional que garantice la continuidad del negocio. Una información del periodista Javier Villanueva.

Carmen San Martín lleva esta bodega en su sangre: primero fue su bisabuelo, después su abuelo, le siguió su padre y ahora le toca a ella. llevar las riendas del negocio familiar. Un negocio centenario que exigen responsabilidad, porque todo el peso del apellido pesa sobre sus hombros.

"Es un negocio centenario", asegura esta mujer, que explica: "Para presentar unos beneficios tienes que ser profesional, pero aparte, subraya "nunca vamos a perder ese arraigo".

La bodega de esta emprendedora de pura raza es una de cada 10 que son propiedad de un grupo familiar, negocios que generan el 70% del empleo privado con una gran importancia en el PIB de España.

El director General del Instituto de la Empresa Familiar, José Luis blanco lo deja claro sobre el papel de estos negocios que cuentan con la herencia y el ADN familiar: "son la columna vertebral de la economía española". Ahora se enfrentan al gran reto de abordar el cambio generacional y el cambio de modelo económico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Los jóvenes vienen preparadísimos"

La mitad de estos negocios, que no son necesariamente pequeños, ya lo ha hecho, pero solo uno de cada tres logra hacer una transición adecuada. La dificultad radica en "aprender a gestionar diferenciadamente el ámbito de la relación personal, del ámbito empresarial", explica José Luis Blanco.

La joven empresaria, Paloma Tejedor, se muestra muy optimista porque "los jóvenes están muy preparados", hay mucho talento, asegura. Ella trata de enseñar a los empresarios de su generación a asumir cargos de dirección en las empresas familiares, ella con la experiencia que le ha dado haber crecido junto a su padre, viéndolo gestionar las cuentas, las ventas y todo para sacar adelante la empresa que ella ahora dirige junto a su mentor que sigue en activo.