La prima de riesgo española cae por debajo de los 50 puntos por primera vez desde 2009

El interés del bono español a diez años ha cerrado este miércoles al 3,138% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán hasta los 49,7 puntos, lo que supone su nivel más bajo desde finales de 2009. La prima de riesgo española prosigue, así, con su trayectoria descendente gracias al dinamismo de la economía, tal y como se desprende de las estimaciones de crecimiento realizadas por organismos internacionales y de las mejoras del 'rating' por parte de las agencias de calificación.

En concreto, hace justo un mes el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza las expectativas de crecimiento para este año y el próximo. De esta forma, pronosticó para 2025 una expansión del PIB español del 2,9%, equivalente a una mejora de cuatro décimas respecto de lo proyectado anteriormente, y del 2% para 2026, dos décimas más.

A pesar de que las proyecciones del FMI suponen una desaceleración respecto del 3,5% registrado en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso solo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%). La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno, que en septiembre subió en una décima su pronóstico para este año, desde el 2,6% al 2,7%, al tiempo que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

Las agencias Moody's y Fitch elevaron en septiembre hasta 'A3' y 'A', respectivamente, la nota de solvencia de España, en consonancia con la decisión ya adoptada por S&P Global Rating, que hizo lo propio al calificar la deuda española con una 'A+' desde 'A'.

Por otra parte, dentro de la actualidad más reciente, esta jornada el Gobierno ha convocado para el próximo lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Situación internacional

En esta coyuntura sobre la prima de riesgo nacional también ha tenido que ver la propia evolución de la deuda alemana, cuyo rendimiento ha cerrado la jornada en el 2,642%. La deuda alemana, que arrancó el año en el 2,3%, ha ido subiendo a lo largo del ejercicio por los anuncios de su Gobierno de impulsar planes de gasto en defensa e infraestructuras, dejando así atrás la clásica ortodoxia fiscal que ha caracterizado al país.

Por otra parte, la inestabilidad política en Francia y las dudas del mercado en torno a su equilibrio presupuestario han propiciado que el interés de la deuda gala cotice en el 3,375%, con la prima respecto al 'bund' germano en los 73,3 puntos.La calidad emisora de Italia ha quedado esta jornada por encima de la del Estado francés, ya que el rendimiento de sus bonos a diez años ha cerrado en el 3,369%. Grecia ha concluido en el 3,248%, por debajo tanto de Italia como de Francia.