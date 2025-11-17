El 72% de los ganaderos tiene más de 52 años y solo el 3,5% tiene menos de 35

Los jóvenes que se quedan y emprenden en el campo: "Producimos lácteos de gran calidad"

El campo necesita un relevo generacional. El 72% de los ganaderos tiene más de 52 años. O dicho de otra forma, solo el 3,5% tiene menos de 35 años. Mientras la demanda, lejos de frenar, se incrementa, el sector necesita que las nuevas generaciones se animen y se unan al sector, desde el que lanzan un mensaje claro para todos ellos: ‘si alguna vez te has planteado vivir en el campo y vivir del campo, este es el mejor momento’.

Poniendo en valor la labor de los ganaderos y la importancia del medio, en Mediaset España se ha presentado la iniciativa divulgativa ‘Voces jóvenes del campo’, puesta en marcha por la Organización Interprofesional Láctea (INLAC) con el objetivo de incentivar a los jóvenes que se lanzan a emprender en el sector; un sector que corre peligro, con numerosas granjas y ganaderías teniendo que echar el cierre en España, como informa en el vídeo Almudena Calvo.

‘Voces jóvenes del campo’ animan a las nuevas generaciones a trabajar en el sector

“Empecé con una nave alquilada y poco a poco hemos ido funcionando, pagando, subiendo… y ahora mismo tengo ya una nave propia”, cuenta ante nuestras cámaras Sergio Paramio, ganadero ovino de leche, quien se decidió a lanzarse a ello y ahora tiene más de 700 ovejas.

Ejemplo ahora para el sector, reconoce el problema de relevo generacional. Por eso, quiere animar a otros jóvenes: “Hoy en día, con la maquinaria que tenemos y todos los adelantos que hay, es un oficio como otro cualquiera en el que tienes tus vacaciones, tus días libres...”, cuenta.

Como él, también Laura Martínez tenía clara su pasión por el campo. Sin ningún tipo de tradición familiar, se lanzó a cumplir su sueño con su pareja, y de eso han pasado ya siete años. “Terminamos siendo cabreros y ahora también tenemos ovejas, vacas, gallinas… Tenemos de todo”, cuenta, convertida desde entonces en ganadera de caprino y quesera.

Empezar de cero no fue fácil. Tuvo que invertir unos 200.000 euros para arrancar y, a partir de ahí, aprender de todo para sacar adelante el negocio. “Más allá de manejar tus cabras en el campo, tus ovejas, tienes que saber de economía, de marketing, de publicidad, de llevar una web…”, cuenta.

Sus 160 cabras son prácticamente las únicas que quedan en su pueblo, Bustarviejo, cuando antes había más de 30.000 cabezas de ganado.

“En ganadería extensiva, que es lo que nosotros hacemos, está desapareciendo…”, lamenta Laura.

Como ellos, Carlos García también apunta a la falta de relevo generacional: “Solo quedamos cuatro granjas de leche en Colmenar. Dos de ellas no tienen relevo y solo me voy a quedar yo”, explica.

En su caso, él se ha puesto al frente de la granja familiar después de años trabajando como mecánico de aviones. Sus tres trabajadores, cuenta, son extranjeros. “Los españoles no quieren trabajar en ello”, señala.

Por su parte, Alba Montiel, explica también que pronto tuvo claro que quería volcar su formación universitaria en la granja familiar de caprino. “No es lo mismo desde mis abuelos hasta hoy. Se nos exige ser un poquito economista, ser un poquito administrativo, un poquito veterinario”… cuenta ante las cámaras de Informativos Telecinco, explicando cómo han cambiado los tiempos y cómo se decidió a seguir la tradición familiar.

“Dónde mejor iba a dejar el valor añadido de la profesión, de mi formación, que en el negocio familiar”, cuenta, señalando que “el relevo generacional está complicado y en determinadas zonas es un problema”. “No debería de serlo porque también fijamos mucha población al territorio”, señala al respecto.

Javier Roza, presidente de INLAC, y la importancia de incorporar jóvenes al sector

En total, hay 16.000 explotaciones ganaderas en España dedicadas a la producción de leche: un 40% menos que hace 10 años, aunque las necesidades de producción siguen aumentando.

“Necesitamos que se incorporen nuevos jóvenes, nuevas explotaciones, para poder garantizar que esa demanda que existe y va a seguir existiendo pueda abastecerse”, explica Javier Roza, presidente de Interprofesional Láctea (INLAC).

El objetivo, recalcan, es revertir la situación actual, donde cada día cierra una granja.