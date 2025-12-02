Estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido quien ha avanzado en una entrevista en 'Rac1' la ampliación de este plazo, que se trata de un compromiso adquirido con la formación independentista Junts per Catalunya.

Estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Enviar las facturas directamente a la Agencia Tributaria

Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos. Impulsado por la Ley Antifraude, Verifactu regula los sistemas informáticos de facturación y persigue mayor trazabilidad y garantías frente a la manipulación en este tipo de procesos.

Así, a partir del 2027, millones de pymes y autónomos estarán obligados a emitir sus facturas a través de software certificado, generando un registro único, inalterable y trazable. El objetivo es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas, haciendo que cualquier cambio quede documentado mediante una factura rectificativa vinculada a la original.

Cualquier corrección deberá realizarse mediante una factura rectificativa vinculada a la original, eliminando la práctica habitual de "borrar y volver a hacer", que dificulta el control fiscal. La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de autónomos, profesionales y empresas la aplicación gratuita de facturación. Este formulario permitirá a autónomos, profesionales y empresas con un volumen reducido de facturas, generarlas de forma electrónica y enviar los registros de facturación directamente a la Agencia Tributaria.