"Vamos a pelear certificado por certificado, país por país, y lógicamente diferenciando productos según los países y según las situaciones"

Luis Planas cree "probable" que aparezcan más jabalíes muertos en la zona afectada: considera la situación "de riesgo"

Reino Unido mantendrá las importaciones de cerdo procedentes de España, con restricciones a un radio de 20 kilómetros alrededor del foco originado en la provincia de Barcelona, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En concreto, el titular del ramo ha explicado que el mercado británico aplicará las mismas normas que la Unión Europea (UE) para salvar las exportaciones de porcino y se mantendrá "totalmente abierto" a excepción del perímetro de los 20 kilómetros determinados por la propia UE.

Así se ha expresado Planas durante la sesión de control al Gobierno en el Senado este martes en respuesta a la pregunta del político popular Juan Carlos García Diego sobre si España mantendrá su posición exportadora y si el brote de peste porcina africana no comprometerá el liderazgo del sector.

Trabajando sobre el tema de "la regionalización" con Canadá

De esta forma, el máximo representante del departamento de Agricultura ha asegurado que con Canadá "están trabajando sobre el tema de la regionalización", al tiempo que en otros mercados también continúan negociando. "Vamos a pelear certificado por certificado, país por país, y lógicamente diferenciando productos según los países y según las situaciones", ha añadido Planas.

Este anuncio llega después de que este pasado lunes el ministro confirmase que China aplicará los acuerdos de regionalización, firmados hace escasamente tres semanas, para implementar restricciones a la provincia de Barcelona para mantener abiertas las exportaciones desde el resto de España al país asiático en el corto plazo.

La medida supone que el 41,74% del total de las exportaciones españolas de porcino fuera de la Unión Europea, que ascienden a unas 550.000 toneladas de este producto que llegan a China, "se encuentran a salvo".