Estíbaliz Galdós 03 MAR 2026 - 15:54h.

Algunos conductores reconocen que se quieren anticipar a la subida del petróleo

Los mercados reaccionan a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aquí la clave es el estrecho de Ormuz, que ahora se encuentra bloqueado. Esta decisión afecta directamente a Europa, ya que por esta zona pasa la quinta parte del crudo. Y esto ya se nota en el precio de la gasolina.

En la estación de servicio de Irún (Guipúzcoa) ya se pueden ver muchas colas de coches. La gasolina ha subido 15 céntimos en las últimas 24 horas. Muchos aseguran que venían a repostar porque ya les toca pero otros reconocen que se quieren anticipar a la subida del petróleo.

"Estamos ante una subida especulativa", advierte Pepe Álvarez

En Sestao (Vizcaya) la fila de coches se ha podido ver desde esta mañana. La gran cantidad de vehículos que ha llegado ha provocado que los operarios tengan que controlar el tráfico alrededor de la gasolinera. Entre los conductores se encuentran personas que son más precavidas y otras más pesimistas que piensan que esto irá a peor.

"Si en el tiempo se alarga es evidentemente un proceso inflacionario", señala Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Así, advierten que siempre hay que estar atentos a los abusos de los precios. "Estamos ante una subida especulativa", concluye Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.