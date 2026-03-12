Alandete explica que Trump critica al gobierno español, pero la cooperación militar sigue activa y alerta sobre aranceles y suministro de gas

En 'El Programa de Ana Rosa', el periodista David Alandete ha explicado su reciente encuentro con Donald Trump, centrado en España, la Unión Europea y la relación bilateral con Estados Unidos.

Trump asegura que España “ha sido muy mala” y podría “terminar el negocio” con el país, enfocándose en el gobierno actual: “Tiene metido en la cabeza que el gobierno de España trata muy mal a Estados Unidos y a los socios de la OTAN”, comenta Alandete. Añade que Trump cree que España obtiene la protección de la OTAN pero es muy insolidaria en defensa y que el principal conflicto es el gasto militar: “España se quiere quedar en el 2% del PIB, mientras Estados Unidos esperaba un 3,5% más un 1,5% adicional”.

Alandete explica que, pese a las palabras de Trump, la cooperación militar continúa: se envían fragatas a Chipre y Estados Unidos mantiene presencia en las bases españolas. Sobre la política interna, señala que Pedro Sánchez está dispuesto a dañar la relación bilateral por motivos políticos, mientras otros líderes de la OTAN actúan con prudencia.

Aranceles y la situación actual de Maduro en la prisión

El periodista alerta sobre una nueva investigación arancelaria de Trump, que podría mantener el 15% de aranceles sobre productos de la UE, afectando especialmente aceite de oliva y vino español. También advierte sobre el suministro de gas natural licuado: “España es uno de los principales clientes de EE. UU. y podrían derivar menos gas a nuestras reservas”.

En cuanto a Venezuela, Alandete describe a Nicolás Maduro aislado en una prisión de Brooklyn: “Por la noche grita: ‘yo soy el presidente, me torturan’”, en una celda de apenas dos por tres metros. Otros jerarcas chavistas, como Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, negocian con la Fiscalía estadounidense para rebajar condenas, mientras el gobierno de EE. UU. reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, hecho que Maduro observa y sabe a través de sus visitas consulares.

La conversación de esta mañana refleja la tensión política y económica entre España y Estados Unidos, mientras Alandete ofrece contexto sobre defensa, aranceles y la situación de los jerarcas chavistas.