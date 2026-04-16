Sergio Delgado 16 ABR 2026 - 17:20h.

Los contribuyentes obligados a presentar la declaración de la renta que no lo hayan hecho en el plazo establecido se enfrentan a multas, recargos e intereses de demora

Arranca la campaña de la Renta 2025-2026: fechas clave para presentarla y deducciones en la declaración

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Ignorar la declaración de la renta puede salir mucho más caro de lo que parece. Porque sí, cada año son varios los contribuyentes que dejan pasar el plazo sin presentar su declaración, ya sea por despiste o por pensar que no están obligados. El problema, especialmente para aquellos que deben hacerla, es que no pasa inadvertido para Hacienda que, cuando actúa, lo hace con recargos, multas, sanciones e intereses que pueden multiplicar o triplicar la cantidad inicial.

Y es que el retraso no solo implica pagar más: también enfrentarse a notificaciones, posibles embargos y un proceso que puede complicarse rápidamente si no se actúa a tiempo.

Los recargos y penalizaciones por no presentar la declaración de la renta

Las consecuencias dependen de varios factores:

El tiempo de retraso. Si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver. Si el contribuyente actúa por iniciativa propia o tras recibir una notificación.

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En primer lugar, es importante tener en cuenta que el recargo o la sanción no se abonan en el momento de presentar la declaración fuera de plazo. Hacienda los comunica posteriormente mediante una notificación independiente.

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Cuando el resultado es a pagar y el contribuyente presenta la declaración sin requerimiento previo, se aplica el recargo por presentación extemporánea, un recargo que comienza en el 1% y aumenta un 1% adicional por cada mes completo de retraso, hasta alcanzar el 15% cuando se supera el año. A partir de ese momento, también se añaden intereses de demora.

Ejemplo de recargo sin requerimiento previo

Si un contribuyente presenta su declaración con un resultado a pagar de 600 euros diez meses después del cierre de la campaña, el recargo será del 10%. Esto supone un incremento de 60 euros sobre la cantidad inicial, por lo que el total ascendería a 660 euros, sin incluir posibles intereses si el retraso se prolonga más allá de los doce meses.

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Este sistema busca incentivar que el contribuyente regularice su situación lo antes posible, reduciendo el impacto económico frente a escenarios más graves.

Qué pasa si Hacienda ya ha enviado un requerimiento

Cuando la Agencia Tributaria detecta la falta de presentación y envía un requerimiento, la situación cambia de forma significativa. En estos casos, ya no se aplica el recargo reducido, sino una sanción proporcional sobre la cantidad no ingresada.

La normativa distingue entre infracciones leves, graves y muy graves en función de la cuantía y de si existen elementos como ocultación o fraude. En términos generales, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la deuda pendiente.

Para importes inferiores a 3.000 euros y sin agravantes, la infracción se considera leve y se aplica una multa del 50%. A partir de ahí, la sanción puede incrementarse si se detectan irregularidades más graves.

Además, existen reducciones que permiten rebajar el importe final: si el contribuyente acepta la sanción, se aplica una reducción del 30%, y si paga en plazo voluntario, se añade otra del 40% sobre la cantidad ya reducida.

Declaraciones a devolver o sin resultado

Cuando la declaración no implica pago, las sanciones son diferentes. Si el resultado es a devolver o cero, la infracción se considera formal y no económica. En estos casos, la multa asciende a 100 euros si el contribuyente presenta la declaración fuera de plazo por iniciativa propia. Si lo hace tras un requerimiento, la sanción aumenta a 200 euros.

Aunque estas cantidades son menores que en los casos con deuda, siguen siendo evitables si se cumple con los plazos establecidos.

Qué ocurre si no se paga la deuda

Si el contribuyente no paga la deuda ni la sanción, la Agencia Tributaria puede iniciar un procedimiento de apremio.

Esto implica recargos adicionales, que pueden alcanzar el 20%, y medidas más severas como el embargo de cuentas bancarias, la retención de devoluciones futuras o incluso actuaciones judiciales en casos extremos.

El proceso de cobro es progresivo, pero constante. La Administración dispone de herramientas para recuperar las cantidades pendientes, lo que hace recomendable actuar cuanto antes.

Cómo se calculan los intereses de demora

Los intereses de demora son un componente adicional en caso de retraso en el pago. Se aplican sobre la cantidad adeudada y se calculan en función del tiempo transcurrido.

Para los ejercicios recientes, el tipo de interés se sitúa en torno al 4,0625% anual. Este porcentaje se aplica tanto a favor del contribuyente cuando Hacienda se retrasa en una devolución, como en sentido contrario cuando es el ciudadano quien no cumple con los plazos.

En el caso de deudas tributarias, estos intereses se suman a los recargos o sanciones, incrementando el importe total a pagar.

Cómo regularizar la situación y pagar las sanciones

La mejor forma de evitar problemas mayores es regularizar la situación cuanto antes. Presentar la declaración fuera de plazo, aunque suponga un recargo, es siempre más favorable que esperar a un requerimiento.

Una vez recibida la notificación de Hacienda, el contribuyente puede consultar el importe a pagar y elegir entre diferentes formas de abono, como pago único o fraccionado.

Además, es posible solicitar aplazamientos en determinados casos, lo que permite distribuir el pago en varios plazos y reducir la presión financiera.