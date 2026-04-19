Las comunidades autónomas pagan hasta el 80% de la reforma del baño si se tienen más de 65 años

Una reforma que en varias comunidades autónomas está subvencionada entre el 60% y el 100% del presupuesto

El Gobierno mantiene una ayuda de 6.000 euros para rehabilitar tu vivienda: la edad no es un requisito

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El baño es la estancia más peligrosa del hogar para una persona mayor. La bañera es el principal foco de caídas graves en mayores de 65 años, ya que entrar y salir de ella exige una combinación de equilibrio, fuerza y flexibilidad que el paso del tiempo va erosionando de forma silenciosa. Sin embargo, convertirla en un plato de ducha accesible, con suelo antideslizante, barras de apoyo y grifería adaptada, es una reforma que puede costar entre 1.500 y 4.000 euros, y que en varias comunidades autónomas está subvencionada entre el 60% y el 100% del presupuesto cuando en la vivienda reside una persona mayor de 65 años. El problema es que estas ayudas no se solicitan de oficio, sino que hay que conocerlas y pedirlas antes de iniciar las obras.

Andalucía: el 80% cubierto

La Junta de Andalucía tiene activo un programa específico de subvenciones para la mejora de la accesibilidad en viviendas que contempla el 80% del coste de las actuaciones subvencionables cuando en la vivienda resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años. El porcentaje sube al 100% cuando la vivienda se encuentra en un Entorno Residencial de Rehabilitación Programada delimitado en la comunidad.

Estas partidas están consolidadas en el BOJA número 251 de 2025, y para las reformas de accesibilidad, incluyendo la sustitución de la bañera por un plato de ducha, las ayudas cubren habitualmente el 60% del coste, llegando al 80% en casos de mayores de 65 años. Un requisito imprescindible para su concesión es disponer de un informe técnico suscrito por un profesional competente, con fecha anterior a la solicitud.

Extremadura: 80% con límites por tipo de vivienda

El programa de accesibilidad de la Junta de Extremadura establece, según su sede oficial, el 60% del presupuesto protegido con carácter general, y el 80% si en la vivienda o en el edificio de tipología residencial colectiva reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años. Los límites cuantitativos son de 12.500 euros por vivienda unifamiliar, 9.000 euros por vivienda en edificio colectivo y 6.000 euros por vivienda ubicada en edificio residencial. Las ayudas pueden incrementarse hasta 15.000 euros si hay discapacidad reconocida, y hasta 18.000 euros si el grado es igual o superior al 33%.

En Extremadura, además del programa estatal, existe un programa autonómico de rehabilitación de vivienda en el ámbito rural vigente hasta el 1 de septiembre de 2026 cuyos beneficiarios pueden recibir hasta 30.000 euros por vivienda para mejoras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética. En Zaragoza, las ayudas a obras de accesibilidad en el interior de viviendas han consistido en un 50% de ayuda con un límite de 6.000 euros por vivienda.

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Cataluña: el 100% hasta 4.000 euros para mayores con limitaciones

La Agencia de la Vivienda de Cataluña gestiona unas subvenciones específicamente diseñadas para este perfil. Pueden ser beneficiarias las personas que formen parte de una unidad de convivencia que incluya entre sus miembros alguna persona de 65 años o más, que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto de los arreglos, y a las que las obras de reforma beneficien directamente. La persona mayor debe además carecer de suficiente autonomía para realizar actividades de higiene, movilidad o similares, o acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, dependencia reconocida o pensión de incapacidad permanente. La subvención cubre el 100% del presupuesto, con un límite de 4.000 euros por vivienda. La última convocatoria estuvo activa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, con previsión de renovarse anualmente.

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Otras comunidades con programas verificados en 2026

El mapa de ayudas activas en 2026 es amplio. El Ayuntamiento de Logroño está ofreciendo subvenciones para obras de accesibilidad en el interior de las viviendas, consistentes en un 50% del presupuesto con un importe máximo de 8.000 euros por vivienda.

La Diputación de Málaga tiene un programa específico para mayores de 65 y personas con discapacidad en municipios de menos de 20.000 habitantes, que incluye expresamente en los cuartos de baño, el cambio de las bañeras por platos de ducha, la instalación de suelo antideslizante, la instalación de apoyos y asideros y la adecuación de los sanitarios y grifería. Las actuaciones podían ejecutarse entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Qué no hay que hacer nunca

Es importante no iniciar las obras antes de que la ayuda esté concedida. En todos los programas autonómicos verificados, la reforma debe comenzar después de la resolución provisional de concesión. Quien contrata primero y solicita después pierde el derecho a la subvención. El primer paso, en todos los casos, es dirigirse a los servicios sociales del municipio o a la delegación territorial de vivienda de la comunidad autónoma correspondiente.