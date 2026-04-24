Los inspectores de Hacienda denuncian un aumento de errores en las declaraciones de la renta: el peligro de la IA

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La Agencia Tributaria ha desaconsejado a los contribuyente a que recurran a ChatGPT para realizar la declaración de la Renta y ha recordado las herramientas que la Administración ha puesto a disposición de los ciudadanos para facilitar su presentación.

Muchas personas han optado por utilizar este tipo de programas con Inteligencia Artificial para presentar sus declaraciones de renta, pero muchos inspectores han confirmado que este año han visto muchos errores derivados de confiar en esta herramienta.

Aunque la inteligencia artificial advierte a los usuarios de que sus conocimientos son limitados para este tipo de ejercicio financiero, no tarda en mostrar mucha información sin filtro que a simple vista es la suficiente para presentar el ejercicio a Hacienda. Por eso, los profesionales han advertido de los riesgos que puede tener utilizar este tipo de herramientas.

"Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor creemos que nos va a beneficiar y a lo mejor resulta que estamos omitiendo información importante", explica Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

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Los errores más comunes en las declaraciones

Muchos de ellos han podido ver que este año se han incrementado los errores producidos por las alucinaciones de la IA: "Un artículo que no existe te lo reproduce literalmente y vas a la fuente oficial y descubres que no existe", añade.

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La inteligencia artificial tiende a darnos información de más, a querer complacernos con todos los datos posibles, algo que también sucede en la declaración. Aunque sí es buena para ordenar la información, sigue puliendo su capacidad para interpretarla, y más fiscalmente hablando.

En los aspectos donde más ha cometido errores es en "el tema de los nacimientos a final de año, o por el tema de las incapacidades, los fallecimientos y las empresas que han quebrado", afirma Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

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Y mucha más precaución en caso de ser autónomo, ya que la complejidad aumenta y se pueden cometer muchos más errores. Por ello es importante escuchar a los profesionales y no dejar todo en manos de la IA, sino consultar a fuentes oficiales o recurrir al asesoramiento de los expertos. Y si la declaración la hace un autónomo, mayor complejidad, mayores errores.