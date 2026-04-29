Ayuda directa de 600 euros para material universitario que muchos estudiantes desconocen

Programas complementarios, directos y a fondo perdido, que se suman a la beca estatal y que muchos estudiantes no llegan a solicitar por desconocimiento

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Las becas del Ministerio de Educación son el referente para casi cualquier estudiante universitario en España, y por ello hay millones de familias las conocen, las buscan y las solicitan cada año entre abril y mayo. Sin embargo, existe una segunda línea de ayudas permanece en gran medida en la sombra. Las comunidades autónomas convocan cada curso sus propios programas complementarios, directos y a fondo perdido, que se suman a la beca estatal y que muchos estudiantes con derecho a recibirlos no llegan a solicitar por simple desconocimiento. El ejemplo más inmediato acaba de resolverse esta semana.

El programa que Castilla y León acaba de resolver

La Junta de Castilla y León convoca ayudas al estudio dirigidas a alumnos de enseñanzas de grado y de máster universitario en las universidades de la comunidad, en dos modalidades: aprovechamiento académico y renta. Para la modalidad de renta, la ayuda para cada beneficiario no podrá ser inferior a cien euros ni superior a seiscientos euros (600 €).

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La resolución de esta convocatoria, la Orden EDU/328/2026, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al estudio al alumnado que curse estudios universitarios en Castilla y León, durante el curso académico 2025-2026, fue publicada en el BOCyL el 10 de abril de 2026. El dato es revelador, ya que se concedieron 6.273 ayudas y fueron desestimadas 3.690 solicitudes. Solo las que se presentaron. Queda sin cuantificar el número de estudiantes con derecho a la ayuda que nunca llegaron a solicitarla.

El presupuesto total asignado a esta convocatoria fue de cuatro millones ochocientos mil euros (4.800.000 €), con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2026, distribuidos entre los dos millones seiscientos cincuenta mil euros (2.650.000 €) destinados a financiar la modalidad de aprovechamiento académico y los dos millones ciento cincuenta mil euros (2.150.000 €) destinados a financiar la modalidad de renta.

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Quién puede recibir los 600 euros

La ayuda de renta no sustituye a la beca del Ministerio: la requiere como condición previa. Pueden recibirla los alumnos empadronados en Castilla y León, matriculados en una universidad de Castilla y León en estudios oficiales de grado o máster y que hayan obtenido beca del Ministerio de Educación para este curso. Ayuda de renta (entre 100 y 600 euros): para todos los alumnos becarios del Ministerio en el curso 2025/26, cuya renta familiar en el año 2024 sea inferior al umbral 2 de la convocatoria del Ministerio de Educación.

Dicho de otra manera: los estudiantes con beca MEC en Castilla y León que se encuentren en el tramo económico más bajo pueden recibir hasta 600 euros adicionales simplemente por solicitarlos a través del Portal de Educación de la Junta, en una ventana que se abre en octubre de cada año. La cuantía total máxima que un estudiante universitario de grado (en segundo o posteriores cursos) puede recibir si cumple los requisitos para ambas modalidades asciende a 1.800 euros, obteniendo esta cifra sumando la ayuda máxima por aprovechamiento académico —1.200 euros, calculados sobre 60 créditos superados a 20 euros por crédito— y la ayuda máxima por renta, de 600 euros.

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Por qué es una ayuda desconocida

La dinámica es siempre la misma: el proceso nacional tiene su propio calendario, su propio portal y una gran visibilidad institucional. El complemento autonómico, en cambio, exige una solicitud adicional, un formulario diferente y un plazo distinto. Los estudiantes que cumplen los requisitos para la beca estatal no reciben ninguna notificación automática de que existe este segundo programa al que también tienen derecho. Hay que buscarlo activamente.

Su finalidad es complementar las ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El alumnado matriculado en enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en las universidades de Castilla y León y empadronado en la Comunidad puede solicitar las dos ayudas a la vez, en la misma solicitud.

El bono universitario de las becas MEC

Mientras tanto, la convocatoria general de becas 2026-2027 está abierta hasta el 18 de mayo. El Gobierno destina 2.559 millones de euros a las becas y las ayudas al estudio en el curso 2026-2027, una cifra récord que favorece que todos los estudiantes puedan formarse con independencia de su lugar de residencia y su situación económica. El plazo para presentar la solicitud se extenderá desde el día 7 de abril de 2026, a las 8.00 horas, hasta el día 18 de mayo de 2026, a las 15.00 horas. La solicitud se realiza exclusivamente en la sede electrónica del Ministerio de Educación.

El patrón se repite en otras comunidades: diversas comunidades autónomas y diputaciones ofrecen ayudas adicionales complementarias que pueden cubrir matrícula privada, transporte, materiales o movilidad local. Estas convocatorias varían por región y perfil. La regla de oro para no dejar dinero sobre la mesa: pedir la beca estatal en primavera y buscar activamente la convocatoria autonómica equivalente en otoño, porque son dos puertas distintas que muy pocas veces se abren solas.