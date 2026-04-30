Hasta 5.000 euros para digitalizar tu pequeño negocio: hay subvenciones autonómicas que siguen activas

Más de 500.000 empresas y autónomos españoles ya han recibido el bono Kit Digital desde su lanzamiento, y el programa sigue activo en 2026

Ayuda directa de 600 euros para material universitario que muchos estudiantes desconocen

Compartir







Cuando a finales de 2025 se agotó el grueso de las convocatorias del Kit Digital estatal, muchos autónomos y pequeños empresarios dieron por cerrado el capítulo de las ayudas a la digitalización. Era un error. El mapa de subvenciones activas en 2026 es más rico y más fragmentado de lo que parece, hasta el punto de que distintas comunidades autónomas llevan meses lanzando sus propias convocatorias con plazos distintos, importes diferentes y sectores específicos. Quien sepa buscar, puede financiar desde un software de gestión hasta una tienda online con fondos públicos a fondo perdido.

El Kit Digital sigue vivo, pero ha cambiado

A nivel estatal, el programa más conocido no ha desaparecido, sino que simplemente se ha reformado. El Programa Kit Digital 2026 está regulado por la Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE el 26 de enero de 2026, que actualiza las bases reguladoras del programa. A través de esta subvención, los negocios pueden acceder a bonos digitales de hasta 12.000 euros para implantar soluciones tecnológicas como páginas web, comercio electrónico, ciberseguridad o gestión de clientes.

PUEDE INTERESARTE Los ayuntamientos financian el abono transporte anual si se tienen menos de 30 años

El cambio es que ya no hay un plazo único de cierre. La nueva normativa establece que el objetivo prioritario es asegurar que el presupuesto disponible pueda destinarse a nuevas convocatorias y favorecer el uso íntegro de los fondos. El portal para solicitarlo es acelerapyme.gob.es .

En Madrid hasta 10.000 euros para comercios, servicios y artesanos

La Comunidad de Madrid acaba de cerrar su propio plazo (24 de marzo) con una convocatoria muy accesible para el pequeño empresario urbano. La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de solicitud de nuevas ayudas a la modernización y digitalización de pymes comerciales, de servicios y artesanas, que contarán con una inversión del Ejecutivo autonómico de 2,5 millones de euros. La cuantía a percibir será del 50% de la inversión justificada, que deberá ser de un mínimo de 500 euros en el sector artesanal y de 5.000 en comercios y servicios, que podrá llegar a ser de 10.000 euros por receptor.

PUEDE INTERESARTE Hasta 3.000 euros para montar tu primer negocio si eres menor de 35 años

La convocatoria, publicada en el BOCM núm. 52, incluye como gastos subvencionables la adquisición e instalación de equipos informáticos o tecnológicos y software, necesarios para el desarrollo de la actividad. Aunque el plazo de solicitud ha vencido, las actuaciones subvencionables comprenden inversiones ya ejecutadas desde el 16 de septiembre de 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Galicia CO300C: 80% de subvención por orden de llegada

Para comercios minoristas y talleres artesanos gallegos, la Xunta de Galicia publicó en enero su convocatoria más generosa en términos de intensidad. La ayuda CO300C se tramita en régimen de concurrencia no competitiva por orden temporal hasta agotar crédito, con un crédito total de 3.950.000 euros para 2026. La intensidad es del 80% de la inversión subvencionable.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la línea de digitalización, el software de gestión adaptado a la actividad comercial tiene una inversión máxima subvencionable de 5.000 euros. La línea de digitalización e innovación comercial tiene un tope total de 18.750 euros.

El plazo de esta convocatoria era de un mes desde el 16 de enero de 2026, por lo que ya ha cerrado. Sin embargo, es posible la ampliación de crédito sin apertura de nuevo plazo. La ficha oficial está en sede.xunta.gal.

Comunitat Valenciana: la apuesta industrial más exigente

Para pymes industriales valencianas con proyectos más ambiciosos, el IVACE mantiene activo el programa DIGITALIZA-CV. El Ivace ha convocado las ayudas DIGITALIZA-CV 2026 con un presupuesto de 3.400.000 euros. La ayuda consistirá en una subvención sobre los costes subvencionables, con una intensidad de hasta el 45% para pequeña empresa. La cuantía máxima de subvención por proyecto no podrá superar los 175.000 euros.

El requisito mínimo es más elevado: el presupuesto subvencionable mínimo por proyecto deberá ser igual o superior a 20.000 euros. El plazo de solicitud fue del 15 de enero al 3 de marzo de 2026. La información oficial está en gva.es .

El patrón que se repite y lo que hay que hacer

La lógica común a todas estas ayudas es siempre la misma: concurrencia no competitiva o dotación limitada que se agota por orden de solicitud. Quien espera, pierde. Más de 500.000 empresas y autónomos españoles ya han recibido el bono Kit Digital desde su lanzamiento. El programa sigue activo en 2026 con nuevas convocatorias abiertas y categorías ampliadas que incluyen por primera vez soluciones de inteligencia artificial y automatización de procesos empresariales.

La recomendación es consultar la sede electrónica de la comunidad autónoma correspondiente en este momento, identificar si hay convocatoria abierta o si hay bases reguladoras publicadas a la espera de convocatoria, y tener preparada la documentación básica para poder presentar solicitud el mismo día en que abra el plazo.