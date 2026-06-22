Ayudas en Cataluña: hasta 250 euros al mes para pagar el alquiler en 2026

Cataluña cuenta con uno de los mapas de subvenciones al alquiler más completos de España, con cuatro líneas distintas

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Cataluña tiene en 2026 uno de los mapas de subvenciones al alquiler más completos de España, con cuatro líneas distintas gestionadas por la Agència de l'Habitatge de Catalunya y el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, y un presupuesto total que la Generalitat ha dotado con 106 millones de euros para beneficiar hasta a 40.000 hogares. El problema de fondo es siempre el mismo, que los plazos son cortos a la hora de solicitarlas.

El Bo Lloguer Jove: 250 euros al mes

La ayuda de mayor cuantía fija y la que ha generado más búsquedas es el Bo Lloguer Jove, gestionado por la Generalitat de Catalunya. La cuantía mensual de la subvención es de 250 euros, con el límite del importe mensual de la renta o del precio de cesión. La subvención se otorga por un plazo de dos años, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario.

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Los requisitos son cuatro: tener como máximo 35 años en el momento de la convocatoria, ser titular de un contrato de alquiler o cesión de uso de la vivienda que constituya la residencia habitual, disponer de una fuente regular de ingresos que reporte unas rentas anuales iguales o inferiores a 25.200 euros en cualquiera de los años 2024, 2025 o 2026, y estar empadronado en la vivienda en Cataluña.

En cuanto al precio máximo de la renta, el alquiler no puede superar los 900 euros en Barcelona y el área metropolitana, o los 450 euros por habitación. La convocatoria 2026 abrió en la primera quincena de marzo y cerró el 13 de marzo. Quien se quedó fuera deberá esperar a la próxima edición, cuya apertura depende de la disponibilidad presupuestaria y de la publicación de la convocatoria en el DOGC.

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De 36 a 64 años: hasta 200 euros al mes

La segunda línea más relevante está dirigida a quienes han superado el umbral del Bo Lloguer Jove pero aún no han alcanzado la jubilación. La presentación de solicitudes fue del 14 de abril de 2026 a las 9:00 horas hasta el 8 de mayo de 2026 a las 14:00 horas. Estas subvenciones están destinadas a personas físicas que a fecha 31 de enero de 2026 tengan entre 36 y 64 años y sean titulares de un contrato de alquiler que constituya su domicilio habitual y permanente en Cataluña.

El límite de renta familiar es igual o inferior a 4 veces el indicador de renta de suficiencia (IRSC), es decir, 36.279,32 euros. El alquiler mensual máximo es de hasta 1.000 euros, o 1.100 euros para familias numerosas, monoparentales y unidades con discapacidad y baremo de movilidad favorable, y de hasta 450 euros para habitaciones. El importe de la subvención oscila entre 20 y 200 euros mensuales según el esfuerzo económico que suponga el alquiler: si el alquiler representa hasta el 30% de los ingresos, la ayuda puede situarse desde 50 euros mensuales; si supone entre el 30% y el 40%, puede subir a importes en torno a 100 o 150 euros; si supera el 40%, puede alcanzar el máximo de 200 euros mensuales. Esta convocatoria también está cerrada en su edición actual.

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Mayores de 65 años: hasta 200 euros

La Generalitat mantiene además una convocatoria específica para personas mayores. La subvención está destinada a personas que viven de alquiler en su domicilio habitual en Cataluña, con 65 años o más en fecha 31 de enero de 2026, con ingresos regulares no superiores a 25.200 euros anuales de la unidad de convivencia. El importe de la ayuda es de entre 50 y 200 euros al mes y cubre un año de alquiler. El plazo de solicitud fue de las 9h del 31 de marzo de 2026 a las 14h del 30 de abril de 2026. El plazo también está cerrado.

Prestaciones de emergencia hasta septiembre

La única línea con plazo activo en este momento es la de prestaciones para garantizar la permanencia en la vivienda ante situaciones de emergencia. Para situaciones de emergencia, la Generalitat ofrece prestaciones para garantizar la permanencia en la vivienda, destinadas a residentes en Cataluña con ingresos limitados y en riesgo de exclusión residencial por impago. El plazo para solicitarlas es entre el 9 de febrero y el 30 de septiembre de 2026. Esta línea cubre rentas impagadas y situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, y se tramita a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya o las Oficinas Locales de Vivienda.

Eso sí, dado que la mayor parte de los plazos de 2026 ya han cerrado, el momento más inteligente para actuar es ahora: reunir la documentación necesaria antes de que abran las convocatorias de 2027, que seguirán el mismo patrón. La Generalitat de Catalunya informó de una dotación ampliada de 106 millones de euros para 2026 y la previsión de beneficiar hasta 40.000 hogares.