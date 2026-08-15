Sergio Delgado 15 AGO 2026 - 17:00h.

Elegir materiales adecuados evita problemas como moho, desconchones, deformaciones, malos olores o deterioro prematuro

El paso fundamental que hay que hacer cuando una reforma se retrasa: "Cuanto más avanzada está la obra, más costosos son los cambios"

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El verano es una de las épocas preferidas para acometer reformas en la vivienda. Las condiciones meteorológicas favorecen el secado de materiales, las jornadas son más largas y resulta más sencillo planificar trabajos en baños, cocinas, terrazas o sótanos. Sin embargo, conviene prestar atención a un factor que puede condicionar la durabilidad de cualquier reforma: la humedad.

Elegir materiales adecuados evita problemas como moho, desconchones, deformaciones, malos olores o deterioro prematuro. El otoño y las lluvias, cuanto menos te lo esperes, habrán llegado.

Tipos de humedades en casa

No toda la humedad tiene la misma procedencia ni produce los mismos efectos.

Antes de iniciar cualquier obra es recomendable conocer cuál es el problema para escoger los materiales más adecuados.

Humedad por condensación . Aparece cuando el vapor de agua entra en contacto con superficies frías. Es habitual en baños, cocinas o dormitorios con poca ventilación y suele manifestarse mediante gotas de agua, manchas oscuras o la aparición de hongos.

. Aparece cuando el vapor de agua entra en contacto con superficies frías. Es habitual en baños, cocinas o dormitorios con poca ventilación y suele manifestarse mediante gotas de agua, manchas oscuras o la aparición de hongos. Humedad por capilaridad . Afecta principalmente a plantas bajas, garajes y sótanos. En este caso, el agua asciende desde el terreno a través de los materiales de construcción, provocando deterioro en paredes y revestimientos.

. Afecta principalmente a plantas bajas, garajes y sótanos. En este caso, el agua asciende desde el terreno a través de los materiales de construcción, provocando deterioro en paredes y revestimientos. Humedad por filtración . Se produce cuando el agua entra desde el exterior debido a lluvias, grietas, cubiertas deterioradas o problemas en tuberías. También es frecuente en terrazas, fachadas y cubiertas mal impermeabilizadas.

. Se produce cuando el agua entra desde el exterior debido a lluvias, grietas, cubiertas deterioradas o problemas en tuberías. También es frecuente en terrazas, fachadas y cubiertas mal impermeabilizadas. Humedad ambiental elevada. Es la más característica en muchas zonas costeras, donde la sensación de ambiente cargado dificulta el secado natural de la vivienda y favorece la proliferación de microorganismos.

La cerámica continúa siendo una apuesta segura

Los revestimientos cerámicos siguen siendo una de las opciones más utilizadas en viviendas expuestas al agua. Su escasa absorción, especialmente en el caso del gres porcelánico, los convierte en una solución muy resistente para baños, cocinas y lavaderos.

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Además de soportar perfectamente las salpicaduras y la limpieza frecuente, ofrecen una enorme variedad de acabados capaces de imitar piedra, madera, cemento o mármol.

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Su durabilidad puede superar varias décadas cuando la instalación se realiza correctamente y las juntas permanecen bien selladas.

Piedra natural para quienes buscan máxima resistencia

Granito, pizarra, mármol o arenisca aportan un acabado elegante y una elevada resistencia mecánica. Son materiales especialmente indicados para exteriores, fachadas, encimeras y suelos de alto tránsito.

Aunque soportan muy bien el contacto con el agua, muchas piedras presentan cierta porosidad, por lo que es recomendable aplicar tratamientos hidrofugantes que reduzcan la absorción y eviten manchas permanentes.

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Su mayor peso y su precio superior frente a otros revestimientos hacen necesario valorar previamente las características estructurales de la vivienda.

Microcemento para superficies continuas y modernas

El microcemento ha ganado protagonismo en las reformas actuales gracias a su estética minimalista y a la ausencia de juntas. Al eliminar las líneas de rejuntado disminuyen los lugares donde suele acumularse suciedad o moho.

Otra ventaja importante es que puede aplicarse sobre superficies existentes, como antiguos azulejos o pavimentos de hormigón, reduciendo escombros y acortando los plazos de ejecución.

Cuando el sistema de impermeabilización se instala correctamente, este revestimiento ofrece un excelente comportamiento frente a la humedad y permite personalizar colores, texturas y acabados.

¿Puede utilizarse madera en zonas húmedas?

Aunque tradicionalmente se considera un material delicado frente al agua, actualmente existen soluciones que permiten incorporar madera en determinadas estancias.

Especies como la teca, el iroko o determinados robles tratados presentan una mayor estabilidad frente a la humedad. También existen suelos laminados y tarimas con tratamientos hidrófugos especialmente desarrollados para cocinas y baños.

Para prolongar su vida útil resulta aconsejable aplicar aceites, barnices o protectores específicos y evitar el contacto permanente con agua estancada.

Vinilo y materiales compuestos como alternativa práctica

Los pavimentos vinílicos se han convertido en una de las opciones con mayor crecimiento durante los últimos años gracias a su resistencia al agua y a la rapidez de instalación.

Muchos modelos pueden colocarse directamente sobre el suelo existente mediante sistemas de clic, reduciendo considerablemente el tiempo de reforma. Además, proporcionan una sensación térmica más agradable que la cerámica y ofrecen un buen aislamiento acústico.

Su mantenimiento resulta muy sencillo, ya que únicamente requieren agua y productos de limpieza suaves para conservar su aspecto original.

Pinturas minerales para paredes más saludables

En viviendas donde predominan los problemas de condensación, las pinturas minerales representan una excelente solución. A diferencia de muchas pinturas plásticas convencionales, permiten que los muros transpiren y facilitan la evacuación del vapor de agua.

Su composición reduce la aparición de moho y mejora el comportamiento de paredes construidas con morteros de cemento o cal.

El cristal aporta luz y resiste perfectamente la humedad

El vidrio no absorbe agua, no se deforma y mantiene sus propiedades incluso en ambientes con elevada humedad. Por ello se utiliza ampliamente en mamparas de ducha, cerramientos, ventanas y elementos decorativos.

El empleo de vidrio templado o laminado incrementa la seguridad frente a impactos, mientras que los tratamientos antical facilitan la limpieza y reducen la acumulación de marcas de agua.

Su capacidad para favorecer el paso de la luz natural también contribuye a crear espacios más luminosos y a mejorar la sensación de amplitud en baños y cocinas.