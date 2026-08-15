Hasta ahora no se sabía si Bruce Willis había acudido a la ceremonia de su hija pequeña

La mujer de Bruce Willis desmiente uno de los grandes malentendidos de la enfermedad del actor: "Claro que se acuerda de nosotros"

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Tallulah Willis, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, y su pareja Justin Acee se han dado el 'sí, quiero' durante una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos. A la ceremonia, celebrada el pasado sábado 8 de agosto, asistieron amigos cercanos, familiares y sus hermanas Scout LaRue y Rumer, según informa 'Hola!'.

Hasta ahora, no se sabía si Bruce Willis había acudido a la ceremonia, pero la revista 'Vogue' ha compartido una exclusiva con una imagen de la pareja junto al actor de 'Jungla de Cristal'. Tallulah aparece en la imagen con un vestido corto y un ramo distinto al de la boda posando junto a su padre de forma cariñosa. "Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda", escribió Tallulah en el pie de foto.

Desde el vestido de novia de Tallulah hasta la actuación de Coldplay

Tallulah se vistió con un espectacular diseño de Balenciaga creado a medida por su actual director creativo, Pierpaolo Piccioli. La pareja, que se prometió en diciembre de 2024, contó con la actuación de Coldplay. La ceremonia se celebró en el jardín trasero de la casa familiar de ella en Idaho. Ambos han hablado de cómo se conocieron en la entrevista que han dado al medio citado.

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La pareja se vio por primera vez en la zona de reclamación de equipajes de un aeropuerto. Justin la invitó a tomar un café pero ella se alojaba en ese momento en la casa de su infancia en Idaho. "Nos enviamos mensajes hasta las 02:00 horsa de la madrugada y decidimos llamarnos por teléfono", ha recordado ella.

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"Oí su voz por primera vez y, a las 04:00 horas de la madrugada, nos conectamos por FaceTime. Hablamos todos los días hasta que me fui y decidimos que nos veríamos oficialmente en persona por primera vez en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX)", ha asegurado en su entrevista. "Hice un pequeño paso de baile un poco raro cuando lo vi. Se echó a reír al instante, y luego salimos tranquilamente y nos dimos a escondidas nuestro primer beso", ha afirmado sobre ese encuentro que ocurrió en 2023.

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La bonita relación de Tallulah con su padre

Tallulah es la hija menor de la pareja de actores. En los últimos meses, la joven ha ganado notoriedad por la forma en la que habla del diagnóstico de salud de su padre, quien lucha ahora contra la demencia frontotemporal. Pero también se la conoce por su trayectoria artística y profesional.

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia y luego con demencia frontotemporal, su familia ha estado volcada con él. Y en especial, su hija Tallulah. Ella siempre ha mostrado en redes sociales el tiempo de calidad que disfruta junto a su padre y ha enseñado cómo la unión ha sido clave en la familia para pasar este duro proceso.