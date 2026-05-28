La sanción a Temu es el resultado de una investigación que se remonta a 2024 y que sigue abierta

Bruselas evaluará después el plan presentado por la plataforma china para comprobar si es suficiente

Compartir







La Comisión Europea ha multado este jueves 28 de mayo con 200 millones de euros a la plataforma china de venta online Temu por "no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales" en su plataforma y el consiguiente perjuicio para sus usuarios, lo que viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"Es hora de que Temu cumpla con la ley", ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado para anunciar la sanción, la más elevada hasta la fecha impuesta por Bruselas en el marco de la DSA.

Presentar un plan de acción

La sanción es el resultado de una investigación que se remonta a 2024 y que sigue abierta para examinar otros cargos graves como la falta de medidas para mitigar estos riesgos o el diseño adictivo de la plataforma que, de confirmarse, resultarán en nuevas multas contra Temu, según han precisado fuentes comunitarias.

En este contexto, Virkkunen ha querido dejar claro que los análisis de riesgos a los que la DSA obliga a las plataformas de mayor tamaño, como es el caso de Temu, "no son meros trámites burocráticos", sino la "base" de la regulación europea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La compañía dispone ahora de un plazo de tres meses, hasta el 28 de agosto, para presentar un plan de acción concreto con el que corregir las irregularidades que, en todo caso, no le evitará la multa, pero sí le expone a una sanción mayor si persiste en los incumplimientos. Bruselas evaluará después el plan presentado para comprobar si es suficiente y establecer un calendario para su puesta en práctica.

Evaluación de riesgos

"La evaluación de riesgos de Temu subestima las amenazas concretas, carece de especificidad, no se fundamenta en pruebas sólidas y no es exhaustiva", critica Virkkunen, quien también alerta de que con ello los reguladores, usuarios y el público en general quedan en el desconocimiento de la "verdadera magnitud del daño potencial" que representan los productos ilegales disponibles en la plataforma de venta 'lowcost'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En su investigación formal, los servicios comunitarios han concluido que las evaluaciones realizadas por Temu sobre sus servicio se basan en "información general" del sector del comercio online y no en pruebas específicas realizadas en su propia plataforma.

Tampoco creen que la compañía china haya valorado la gravedad de la frecuencia con la que los consumidores europeos se encuentran con artículos ilegales y advierten de que en una prueba realizada para la propia Comisión a partir de un perfil de comprador de incógnito se detectó que "un porcentaje muy elevado" de los cargadores eléctricos ofertados "ni superó las pruebas básicas de seguridad".

Estos 'tess' también permitieron detectar una muy alta proporción de los juguetes para bebés examinados planteaban problemas de seguridad "de gravedad media alta" por la presencia de químicos en niveles que superan los umbrales legales o por los riesgos de asfixia del producto por sus piezas desmontables, entre otros problemas.

Finalmente, la tercera irregularidad tenida en cuenta para el cálculo de la sanción es que Temu no evaluara adecuadamente el modo en que el diseño de su servicio podría aumentar los riesgos de difusión de productos ilegales, por ejemplo a través de programas de recomendación y promoción por parte de 'influencers' afiliados.