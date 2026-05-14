Hasta 30.000 euros para adaptar tu vivienda si tienes movilidad reducida

Hay programas públicos activos que pueden cubrir desde el 50% hasta el 90% del coste de estas reformas

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Hay personas con movilidad reducida que llevan años conviviendo con una bañera en la que ya no pueden entrar sin riesgo, tienen puertas demasiado estrechas para una silla de ruedas o deben lidiar con escalones interiores que los tienen confinados en una parte de su propia casa. La adaptación existe. El dinero para financiarla también. Lo que falla, en muchos casos, es el conocimiento de que hay programas públicos activos que pueden cubrir desde el 50% hasta el 90% del coste de esas reformas, con cuantías que en algunos casos llegan a los 30.000 euros por vivienda.

El Plan Adapta de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid lleva desde 2020 ejecutando uno de los programas más completos de España para este fin. El Plan Adapta 2026 subvenciona las actuaciones de adaptación de viviendas en donde residan personas con discapacidad y enfermedades raras, para la mejora de su calidad de vida mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de su autonomía facilitando la movilidad interior o aumentando la seguridad en el entorno doméstico.

Las cifras que maneja son llamativas. Las subvenciones cubren entre el 50% y el 90% del coste de la obra, pudiendo llegar a los 30.000 euros por vivienda en función del grado de discapacidad. El 70% de las obras realizadas en las ediciones anteriores están relacionadas con la movilidad reducida. Las principales actuaciones cubiertas son la adecuación de puertas o pasillos, la adaptación de cuartos de baño y cocina, la instalación de grúas o plataformas, sistemas de domótica o la adecuación de pavimentos.

Para acceder, es necesario tener reconocido y en vigor un grado de discapacidad igual o superior al 33%, con un baremo de movilidad reducida positiva, o de carácter sensorial o intelectual, y estar empadronado en la vivienda de forma continuada desde al menos octubre de 2025. En este caso, además, las subvenciones se entregan siempre por adelantado. No hay que afrontar el gasto y esperar el reembolso, sino que el dinero llega antes de que empiece la obra.

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Existe un programa estatal

Más allá de los programas municipales, el Plan Estatal de Vivienda tiene un programa específico de accesibilidad con convocatorias abiertas en varias comunidades autónomas. Las cuantías base son de hasta 12.500 euros por vivienda en actuaciones en viviendas unifamiliares; hasta 9.000 euros por vivienda en edificios de tipología residencial colectiva; y hasta 6.000 euros por vivienda cuando se trata de actuaciones en una vivienda ubicada en un edificio colectivo.

Esos límites se amplían cuando hay discapacidad acreditada. Las ayudas previstas se podrán incrementar hasta 15.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad, y hasta 18.000 euros si se acredita que el grado de discapacidad reconocido es igual o superior al 33%. Y el porcentaje de cobertura también sube permitiendo que la subvención llegue hasta el 80% del presupuesto protegido si en la vivienda reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

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Qué obras están cubiertas

El catálogo de actuaciones subvencionables es amplio. Se incluye la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad, así como cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de personas con movilidad reducida.

En el interior de la vivienda, las obras más frecuentes son relativamente asequibles. En los cuartos de baño, el cambio de bañeras por platos de ducha, la instalación de suelo antideslizante, la instalación de apoyos y asideros y la adecuación de sanitarios y grifería; la adecuación del ancho de puerta y la eliminación de barreras arquitectónicas, incluyendo la colocación de plataforma salvaescaleras.

El dinero existe, los programas están activos y las obras son subvencionables. El primer paso es acudir a la sede electrónica del ayuntamiento o comunidad autónoma correspondiente para conocer la convocatoria vigente y los plazos de presentación.