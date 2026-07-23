Ayudas de hasta varios miles de euros para quienes conviertan locales vacíos en viviendas

El parque inmobiliario español acumula décadas de inactividad residencial en planta baja y darle salida como vivienda es una alternativa

Convertir un local en vivienda: ¿cuáles son los requisitos en España en 2025?

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El parque inmobiliario español acumula décadas de inactividad residencial en planta baja. Locales comerciales que nunca encontraron inquilino, bajos que la crisis del comercio tradicional dejó vacíos, superficies que el urbanismo de los años setenta y ochenta destinó a usos que el presente ya no sostiene. La pregunta que se hacen hoy muchos propietarios es si el dinero público puede ayudar a transformar esos espacios en viviendas.

La respuesta no es simple, porque no existe en España una línea de subvención específicamente denominada "para convertir locales en viviendas", pero sí un conjunto de programas activos en 2026 al que estas operaciones pueden acogerse cuando la actuación se encuadra técnica y jurídicamente como rehabilitación o movilización de inmueble hacia uso residencial.

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El instrumento central en este momento es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, publicado en el BOE el 23 de abril de 2026 y en vigor desde el 24 de abril. Según la información oficial publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el plan moviliza 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% procede del Estado y el 40% de las comunidades autónomas. El 30% del presupuesto total, equivalente a 2.100 millones de euros según el artículo 7 del Real Decreto, se destina a rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana.

Dentro del bloque de rehabilitación, el plan articula varias líneas de ayuda con cuantías concretas y verificadas. Las obras estructurales en un edificio reciben hasta 8.000 euros por vivienda. Las mejoras de accesibilidad alcanzan hasta 13.000 euros por vivienda. Las actuaciones de rehabilitación energética pueden llegar a 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño del inmueble y el coste total.

Cuando el inmueble se encuentra en un casco histórico o cuenta con protección patrimonial, el plan habilita una ayuda adicional de hasta 30.000 euros. Si se suman todas las líneas compatibles, una vivienda en casco histórico que acometa mejoras estructurales, de accesibilidad y de eficiencia energética puede recibir una ayuda de hasta 50.000 euros según la información oficial del Ministerio.

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La línea de mayor interés para quienes quieren poner en circulación un inmueble que lleva años fuera del mercado es la destinada a movilizar vivienda vacía: el plan concede hasta 30.000 euros para rehabilitar inmuebles que hayan permanecido vacíos durante más de dos años, a condición de que, una vez reformados, se destinen a alquiler residencial por un plazo mínimo de cinco años a precio asequible. En municipios rurales, esa cifra puede ascender hasta 35.000 euros. Tal como precisa la web del Ministerio, estas ayudas incluyen locales y edificios que, mediante la rehabilitación, se incorporan al uso residencial.

La Agència de l'Habitatge de Catalunya tiene activo además un programa propio según el cual los promotores de viviendas públicas, incluso las procedentes de la rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, pueden obtener una ayuda de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil, con un máximo de 50.000 euros por vivienda, compatible con otras ayudas públicas para el mismo objeto.

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Hay tres condiciones transversales que el Plan Estatal exige con carácter general.

Las ayudas las gestionan y convocan las comunidades autónomas, no el Estado directamente, lo que significa que los plazos y requisitos específicos varían según el territorio y que no basta con que una medida exista en el Real Decreto para solicitarla: hay que comprobar si la convocatoria autonómica está activa. La primera anualidad de 800 millones de euros fue distribuida entre las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada el 21 de mayo de 2026. Las viviendas rehabilitadas con fondos del plan adquieren la condición de protegidas de forma permanente, lo que implica limitaciones de precio en caso de alquiler posterior. El plan contempla expresamente, en el artículo 7 del Real Decreto 326/2026, una distribución mínima garantizada para rehabilitación del 30% de la financiación de cada convenio autonómico, lo que da estabilidad presupuestaria a estas líneas durante todo el quinquenio.

El paisaje de ayudas disponibles es, por tanto, real y potencialmente generoso, pero no automático. Convertir un local en vivienda implica primero un cambio de uso urbanístico, un proyecto técnico y la licencia de obras correspondiente. Solo entonces la actuación entra en el perímetro de lo subvencionable. El dinero público existe, las cuantías son significativas y el marco normativo está aprobado. Lo que aún depende de cada comunidad autónoma es el cuándo.