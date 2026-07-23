SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Carmen L. R., cuyo paradero se desconoce desde el 21 de julio

La asociación solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla

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La búsqueda de Carmen L. R., una joven de 24 años desaparecida en Lugo, continúa activa después de que sus allegados perdieran el contacto con ella el pasado 21 de julio. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta con sus datos físicos y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información para ayudar a localizarla.

Una joven de 24 años cuyo paradero se desconoce

La alerta indica que Carmen L. R. mide aproximadamente 1,65 metros, tiene complexión delgada, pelo moreno y ojos azules. Estos datos forman parte de la información facilitada para intentar recabar pistas que permitan avanzar en su localización.

Según la información difundida, la joven llevaría en el momento de su desaparición un uniforme de trabajo de Carrefour, un detalle que podría resultar relevante para aquellas personas que pudieran haberla visto durante sus últimos movimientos conocidos.

La colaboración ciudadana, clave en la búsqueda

Desde SOS Desaparecidos se ha pedido la máxima difusión de la alerta para aumentar las posibilidades de encontrar a la joven. La asociación recuerda que cualquier dato, por pequeño que pueda parecer, puede ser importante para reconstruir sus últimos pasos.

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Las personas que puedan tener información sobre su paradero pueden ponerse en contacto con los canales habilitados por la asociación o comunicar los datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Lugo, escenario de nuevas búsquedas recientes

La desaparición de Carmen L. R. se produce en una provincia que en los últimos meses también ha vivido otros episodios de búsqueda de personas desaparecidas. Estos casos han movilizado a familias, asociaciones y cuerpos policiales con el objetivo de localizar a las personas cuyo rastro se perdió.

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Cada alerta activa un proceso de investigación y búsqueda en el que la colaboración entre autoridades y ciudadanos puede resultar determinante para aportar nuevos indicios.

La investigación continúa abierta

Por el momento, no han trascendido las circunstancias de la desaparición ni los motivos por los que se perdió el contacto con la joven. Las labores se centran en recopilar información y localizar cualquier pista que permita conocer su ubicación.

Mientras continúa la búsqueda, la petición principal es que cualquier persona que pueda aportar algún dato se ponga en contacto con las autoridades para facilitar el trabajo de localización.