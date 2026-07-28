Varias autonomías ofrecen ayudas para climatizar viviendas ante las olas de calor extremas

Hay varias autonomías que ofrecen ayudas, pero también deducciones a nivel nacional

Vuelve la ayuda estatal para cambiar electrodomésticos por modelos eficientes

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El calor ha dejado de ser un incordio estival para convertirse en un problema de salud pública. Solo en la Comunidad de Madrid se contabilizaron el año pasado 591 muertes prematuras relacionadas directamente con las altas temperaturas, y en virtud a ello se ha lanzado la propuesta de instalar 125.000 aires acondicionados en hogares de bajos ingresos y en viviendas ocupadas por personas mayores.

De este modo, la conclusión a la que se está llegando es que climatizar la vivienda ha dejado de ser un lujo, para convertirse en una suerte de intervención sanitaria. Por ello, son varias las comunidades autónomas que han desplegado líneas de ayudas específicas para instalar o renovar equipos de climatización, especialmente los más eficientes.

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La financiación se articula mediante convocatorias autonómicas y municipales, cada una con sus propios plazos, requisitos, cuantías y presupuestos limitados. Solicitar la ayuda equivocada o hacerlo fuera de plazo deja al ciudadano fuera del sistema.

Madrid: el Plan Cambia 360

El programa con mayor dotación económica activo en este momento es el Plan Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Su ventana de convocatoria abarca del 20 de abril al 13 de noviembre de 2026, con un presupuesto específico de 2,7 millones de euros para climatización y calderas dentro de un paquete global de hasta 23,3 millones repartidos en siete líneas.

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Las cuantías, por vivienda, se distribuyen en tres tramos concretos: hasta 5.000 euros para sistemas de climatización híbridos y renovables en comunidades de propietarios, 3.000 euros para sustituciones por aerotermia de hasta 10 kilovatios, y 4.000 euros para equipos entre 10 y 25 kilovatios.

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La ayuda no puede superar el 60% del coste elegible en uso residencial. Los requisitos resultan bastante claros, para que no haya lugar a confusiones: el equipo nuevo debe tener clasificación energética mínima B, la instalación tiene que realizarla una empresa adherida al programa, el aparato antiguo debe gestionarse como residuo de aparato eléctrico y electrónico, y el pago debe efectuarse mediante transferencia bancaria trazable.

Andalucía: verano 2026

En Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía tiene prevista la apertura del programa INEA de climatización eficiente durante el verano de 2026, con subvenciones de hasta el 40% del coste y una exigencia mínima de reducción del 7% en la demanda energética del inmueble. Para consultar la información oficial actualizada hay que acudir a la sede electrónica de la propia Agencia Andaluza de la Energía.

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Sin embargo, es importante tener en cuenta un aspecto: el programa INEA que algunos asocian a la climatización doméstica corresponde en realidad al sector empresarial y a la cadena agroalimentaria, no a la residencial. Conviene comprobar en el BOJA la denominación exacta de la línea abierta antes de solicitarla.

Aragón, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana

Aragón mantiene un histórico Plan Renove específico para renovación de equipos de aire acondicionado, con ediciones anteriores que oscilaron entre 150 y 250 euros de subvención sin superar el 25 % del coste sin IVA. La convocatoria de 2026 aún no está publicada; se espera para el verano.

El País Vasco funciona con líneas municipales cuyo horizonte temporal es especialmente amplio. Los programas de eficiencia en instalaciones térmicas permanecen abiertos hasta el 31 de diciembre de 2030.

Cataluña dispone del programa Consorci Habitatge Barcelona, activo hasta junio de 2026.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ha tenido un programa de ayudas a instalaciones de energías renovables térmicas con un máximo de 3.000 euros por vivienda para aerotermia aire-agua destinada a climatización o agua caliente sanitaria. La convocatoria autonómica de mejora de eficiencia energética financiada con fondos Next Generation, sin embargo, cerró su plazo de solicitud el 27 de febrero de 2026, por lo que ya no admite nuevas peticiones.

PRTR y deducciones del IRPF, siempre disponibles

En paralelo a las líneas autonómicas, siguen abiertos los programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos NextGenerationEU. El Programa 4, específicamente orientado a mejoras en viviendas individuales, subvenciona el 40 % del coste con un máximo de 3.000 euros por vivienda y una inversión mínima de 1.000 euros, siempre que la actuación logre reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

Para intervenciones más ambiciosas, el Programa 3 cubre entre el 40% y el 80% del coste, con un máximo de entre 6.300 y 18.800 euros por vivienda, exigiendo una reducción mínima del 30 % en el consumo de energía primaria no renovable. En hogares en situación de vulnerabilidad económica, la cobertura puede alcanzar el 100 %. El plazo para ejecutar las obras es el 30 de junio de 2026.

Y, cerrando el paquete, se mantienen vigentes las deducciones en el IRPF por mejoras de eficiencia energética. Estas son del 20 % del coste para obras que consigan reducir un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración (base máxima de 5.000 euros anuales); el 40 % para actuaciones que reduzcan un 30 % o más el consumo de energía primaria no renovable (base de 7.500 euros); y el 60 % para rehabilitaciones integrales de edificios completos (límite de 5.000 euros anuales y hasta 15.000 euros acumulados en cuatro años).