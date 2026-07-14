Hasta 900 euros para renovar la caldera: se activan ayudas para reducir el consumo energético

No existe un programa de ayudas único, sino que depende de las comunidades autónomas

El trámite que se debe realizar ya para no perder las ayudas sociales en Cataluña

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El sistema de calefacción de miles de hogares españoles funciona con tecnología de hace más de una década. Y aunque existe una red de ayudas autonómicas, parcialmente financiada con fondos europeos Next Generation, que puede asumir una parte significativa del coste de su sustitución, el problema no es la falta de subvenciones, sino el desconocimiento casi generalizado de las condiciones para acceder a ellas.

Las ayudas para el cambio de calderas se gestionan de forma descentralizada por cada comunidad autónoma, lo que implica que requisitos, plazos y cuantías varían según el territorio. Las cuantías medias oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, dependiendo del tipo de sistema instalado, la comunidad autónoma y el perfil del solicitante, y en algunos casos se pueden alcanzar porcentajes de subvención de entre el 40% y el 60% del coste total de la actuación.

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El mapa de ayudas, comunidad por comunidad

Las diferencias entre territorios son notables. En Castilla y León, las convocatorias de este año han ofrecido ayudas de entre 300 y 900 euros por vivienda, según el tipo de equipo instalado, orientadas a la sustitución de calderas con más de diez años de antigüedad por sistemas basados en energías renovables. En la Comunidad de Madrid, el Plan Cambia 360 ofrecía subvenciones de hasta 500 euros para calderas de biomasa o sistemas híbridos, con convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2025, requiriendo certificado energético y que la empresa instaladora estuviera adherida al plan autonómico.

Galicia, a través del INEGA, mantiene una de las líneas más generosas del país con hasta un 60% del coste para calderas de biomasa y bombas de calor, con un máximo histórico de 8.000 euros por proyecto en convocatorias anteriores, exigiendo informe técnico y certificado energético. Cataluña, por su parte, integra las ayudas para sistemas de calefacción dentro de sus programas de rehabilitación energética financiados con fondos Next Generation y gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Para viviendas individuales, el Programa 4 de ayudas interiores puede aportar hasta 3.000 euros si se logra al menos un 30% de reducción del consumo de energía primaria no renovable.

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Adiós a las calderas de gas

El panorama de estas subvenciones sufrió un giro a comienzos de 2025, ya que se excluyeron de las subvenciones a las calderas que funcionan exclusivamente con combustibles fósiles, lo que significa que ya no se subvencionan calderas de gas tradicionales, ni siquiera las de condensación. Las tecnologías que sí reciben apoyo público hoy son las calderas de biomasa o pellets, los sistemas híbridos que combinan caldera con bomba de calor o energía solar térmica, las bombas de calor y aerotermia, y las calderas eléctricas de alta eficiencia en casos concretos.

Los requisitos más desconocidos

Aquí reside la principal barrera para muchos solicitantes. Es obligatorio contar con un certificado de eficiencia energética antes y después de la actuación, emitido por un técnico competente, y la caldera sustituida debe tener generalmente una antigüedad mínima de más de diez años, además de estar registrada como instalación legal. La instalación, además, debe realizarla una empresa autorizada y adherida al Plan Renove correspondiente.

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La documentación exigida incluye la factura completa con desglose de IVA y descripción técnica del equipo, el boletín de instalación emitido por instalador autorizado, el certificado energético registrado y los justificantes de pago bancario, ya que los pagos en efectivo no se admiten en ningún programa.

Las subvenciones recibidas deben declararse como ganancia patrimonial en el IRPF, y la base de la deducción fiscal por eficiencia energética se reduce en el importe de la ayuda recibida: no es posible aplicar dos beneficios fiscales distintos sobre el mismo gasto. Quien opte por combinar subvención directa y deducción en la renta debe calcular previamente sobre qué base se aplica cada una.

Quién accede y cómo no perder la ayuda

Pueden beneficiarse propietarios, usufructuarios y arrendatarios, siempre que acrediten que la vivienda es su residencia habitual mediante certificado de empadronamiento u otra documentación oficial equivalente. Lo más habitual es que las subvenciones se otorguen por orden de solicitud hasta agotar los fondos disponibles, lo que convierte la rapidez en un factor decisivo: quien llega tarde se queda sin ayuda aunque cumpla todos los requisitos.

La recomendación de los gestores de estos programas es siempre la misma: consultar el boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente antes de contratar a ningún instalador, y verificar que la empresa elegida está efectivamente adherida al programa vigente en ese momento. Con esos dos pasos cubiertos, el camino hacia una caldera más eficiente y una factura de calefacción más baja queda considerablemente despejado.