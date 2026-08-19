Las familias numerosas podrán acceder en 2026 a nuevas rebajas y ayudas en actividades deportivas

Solo 22 ayuntamientos otorgan bonificaciones a las familias numerosas con independencia de su situación económica o del valor catastral de la vivienda

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La disparidad, casi cartográfica, con que las familias numerosas españolas acceden a las instalaciones deportivas municipales vuelve a ordenarse este año en torno a un doble movimiento: el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acaba de publicar la nueva edición de su Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2026, que consolida el catálogo estatal aplicable. Además, los ayuntamientos han renovado, con efectos desde enero, las tarifas y bonificaciones específicas de sus centros deportivos.

Eso sí, no hay una tarjeta única, ni un descuento común o un techo estatal automático. Lo que sí que hay es un mosaico de rebajas gestionadas por cada municipio bajo el paraguas de la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas, cuyo artículo 12 obliga a la Administración a establecer un trato más favorable a los miembros de estas familias en los precios públicos por actividades culturales, deportivas y de ocio.

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El marco estatal

La normativa más arriba citada sigue siendo la referencia obligada. En ella se establece la exoneración del pago para las familias numerosas de categoría especial y la bonificación del 50% en las de categoría general en los precios públicos por diversos servicios y actividades en los centros públicos, aunque se debe tener en cuenta que los descuentos y tarifas especiales en instalaciones deportivas dependen de los ayuntamientos, y no todos los aplican.

Madrid: hasta el 90% de rebaja en el Abono Deporte Madrid

Los precios públicos por la prestación de servicios en centros deportivos municipales cuentan con una serie de bonificaciones vigentes en 2026. Estas serían del 50% en la categoría general y del 90% en la categoría especial para el Abono Deporte Madrid. La cuota mensual del Abono Deporte Madrid Total para adultos (27 a 64 años) es de 47,45 euros, con tramos reducidos para jóvenes, infantiles y mayores de 65. La modalidad familiar, con una cuota mensual de 81,40 euros, ampara hasta tres miembros de la unidad familiar, sumándose 12,25 euros por cada miembro adicional a partir del cuarto.

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Para acceder a la bonificación es imprescindible presentar la certificación expedida por la comunidad autónoma correspondiente que acredite la condición de miembro de familia numerosa. El abono da derecho al uso libre de piscinas cubiertas y descubiertas, salas de musculación, saunas, pistas de atletismo, patinaje, tenis de mesa, circuitos de footing y rocódromos, más una reducción del 75% en la cuota mensual de la actividad deportiva dirigida contratada en horario y días fijos.

Valencia: 20% general y 50% especial

En la capital del Turia, la Fundación Deportiva Municipal aplica sobre los precios públicos de sus instalaciones un descuento del 20% para las familias numerosas de categoría general y del 50% para las de categoría especial, según la normativa reguladora vigente. La rebaja opera sobre los anexos C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8 y C.9, esto es, sobre la práctica totalidad de los cursos, abonos y actividades gestionadas directamente por la fundación.

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El caso de Barcelona

El Ajuntament de Barcelona subraya en su portal municipal que el conjunto de sus centros deportivos ofrece 200 tarifas diferentes, con reducciones específicas para familias monoparentales, familias numerosas y el tercer miembro de la familia, además de tarifas infantiles, juveniles, para personas paradas, para titulares de la Tarjeta Rosa o para personas refugiadas.

En total, solo 22 ayuntamientos otorgan bonificaciones a las familias numerosas con independencia de su situación económica o del valor catastral de la vivienda, mientras que 44 ayuntamientos condicionan el porcentaje de descuento al valor de la vivienda. En una familia tipo de tres hijos que utilice servicios deportivos y culturales durante nueve meses al año, el coste anual sin bonificaciones supera los 2.200 euros; en los municipios con mayores beneficios, se reduce por debajo de los 1.000 euros al año en 15 de los ayuntamientos analizados.