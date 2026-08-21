Agua gratis hasta cierto consumo: la bonificación municipal que muchos vecinos no saben que tienen

El instrumento para ello tiene un nombre diferente en función de la localidad

Las ayudas para cambiar tuberías antiguas y evitar fugas de agua llegan a más municipios

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La factura del agua es, por derecho propio, toda una obligación tan invisible como inexorable. Llega cada dos meses, se cobra la domiciliación sin apenas prestar atención y pasa de largo a través del radar económico familiar sin mayores fricciones. Y, sin embargo, oculta un derecho poco divulgado y aún menos solicitado: la posibilidad de que una parte de esa cuantía resulte bonificada por la empresa que gestione el suministro.

El instrumento para ello tiene un nombre diferente en función de la localidad, pero funciona siempre bajo un mismo principio: quien acredite dificultades económicas y cumpla los requisitos administrativos deja de pagar el volumen mínimo vital, definido en litros por persona y día o en metros cúbicos por vivienda y bimestre.

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Madrid: los primeros metros cúbicos, gratis

En la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II opera la denominada exención social para los usuarios de suministro doméstico que acrediten no poder afrontar el pago. La bonificación cubre "el importe total de la parte variable del consumo realizado en el primer bloque tarifario, que supone hasta 25 metros cúbicos cada bimestre, lo que es equivalente a un consumo medio diario de hasta 417 litros.

A ese descuento íntegro se suma una reducción del 50% en la cuota de servicio fija, de modo que una factura bimestral de 40,87 euros queda reducida a 8,71 euros. La ayuda se aplica únicamente sobre la vivienda habitual, es incompatible con la bonificación de viudedad y con la de familia numerosa, y requiere presentar el impreso de solicitud junto con certificado de empadronamiento cuando el beneficiario no coincide con el titular del contrato.

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Sevilla: 110 litros por persona y día

En el suroeste peninsular, EMASESA, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, ofrece la Tarifa Social con un diseño más granular. Garantiza un consumo bonificable de hasta 110 litros por persona y día, que es equivalente a 3,3 metros cúbicos mensuales, y aplica cuatro niveles de descuento (25%, 50%, 75% y 100%) sobre la parte variable y la cuota fija, en función de los rendimientos íntegros conjuntos de las personas empadronadas en la vivienda.

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Los hogares en situación de exclusión social o vulnerabilidad severa acceden al 100 % de bonificación, lo que se traduce en factura cero por el agua básica. La ordenanza fue modificada en febrero de 2026 para reforzar el carácter social del modelo tarifario y adecuarlo a estructuras familiares y situaciones personales más complejas. Desde entonces incorpora la custodia compartida y las personas con discapacidad o dependencia como circunstancias específicamente contempladas. En su primer año de aplicación, la medida ha otorgado una bonificación media de 30,31 euros por factura. La solicitud, presencial o telemática, exige renovación anual y debe iniciarse tres meses antes del vencimiento para evitar interrupciones.

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Barcelona: tramos 1 y 2 bonificados

En el arco mediterráneo, Aigües de Barcelona activó su Tarifa Social el 4 de agosto de 2021 con una arquitectura especialmente generosa: bonifica el 100% de la cuota de servicio y el 100% del precio de los tramos 1 y 2 del concepto "suministro de agua". Está dirigida a familias con todos sus miembros en paro, personas que perciben una pensión mínima y unidades familiares acreditadas como económicamente vulnerables o en riesgo de exclusión residencial por los servicios sociales de la administración local competente.

Cuando en la vivienda hay más de tres personas empadronadas, los tramos se amplían: por cada persona adicional a partir de la cuarta, el tramo 1 aumenta 3 metros cúbicos y el tramo 2 crece 5 metros cúbicos, ampliación pensada para compensar a los hogares numerosos. Se articula, además, con la tarifa social del canon del agua de la Agencia Catalana del Agua, que reduce a 0 euros el metro cúbico del primer tramo (18 metros cúbicos bimestrales o 27 trimestrales) para los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Ingreso Mínimo Vital, el Fondo de Asistencia Social y las prestaciones de la Ley General de la Discapacidad.

Un derecho infrautilizado

La OCU ha reclamado en su comparativa de 2025 sobre 54 municipios españoles que la Dirección General de Consumo urja a los ayuntamientos a corregir la disparidad tarifaria y la ausencia de tarifas sociales en varias capitales. Existen diferencias abismales, que van desde los 148 euros anuales de Orense para un consumo de 150 metros cúbicos hasta los 516 euros de Barcelona por idéntico volumen

La recomendación es acudir al portal de la empresa suministradora, buscar el apartado "Tarifa social", "Bonificaciones" o "Fondo social" y consultar con los servicios sociales municipales, que suelen actuar como bisagra administrativa entre el ciudadano y la operadora.