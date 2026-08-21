Celia Molina 21 AGO 2026 - 13:00h.

La nominada al Oscar reveló en el Festival de Cine de Sarajevo que se educó en un centro religioso que marcó su infancia

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La actriz Emily Watson, mundialmente recordada por haber interpretado a la mujer ciega que escapó de la muerte en la película 'Dragón Rojo', ha hecho unas impactantes declaraciones en la alfombra roja del Festival de Cine de Sarajevo.

Según la revista 'Variety', la actriz de 59 años, nominada dos veces a los Óscar, habló abiertamente sobre su experiencia al crecer en la Escuela de Filosofía y Ciencias Económicas, con sede en Londres, una organización religiosa conservadora que defiende unos roles de género y una ética sexual estrictamente tradicionales.

"Hubo momentos muy felices y otros muy extraños. Creo que muchos artistas tienen experiencias de su infancia que deben superar. Nací en una familia encantadora, pero crecí en una especie de secta religiosa que era muy estricta", dijo ante los micrófonos del festival.

"Me llevó un tiempo encontrar mi camino"

"De joven era muy devota. Lo sentía muy profundamente. Por eso me llevó un tiempo encontrar mi camino", continuó, siendo la escuela a la que se refiere un centro que, según su página web, se fundó como una" investigación sobre la justicia económica". "A lo largo de las décadas siguientes, su plan de estudios se amplió para incluir la filosofía de Platón y los estoicos y, a partir de principios de 1960, la práctica del Advaita Vedanta bajo la guía de Shri Shantananda Sarasvati", versa también su web.

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Según su propia definición, "el Advaita es un sistema metafísico de pensamiento, basado en la meditación, que tiene que ver con el reconocimiento de la esencia del Ser y con el hecho de saber por qué existen las cosas y qué es la realidad. Trata de desenmarañar el proceso de la existencia y de la realidad y dar cuerpo a las preguntas fundamentales que el ser humano se hace sobre sí mismo".

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La película que su escuela no quería que rodara

Watson se basó en su propia experiencia en este estricto centro educativo para interpretar su papel en 'Rompiendo las olas', la película que la lanzó al estrellato y le valió su primera nominación al Óscar a la Mejor Actriz. En el film, Watson interpreta a Bess McNeill, una joven que se escapa de su opresiva comunidad religiosa después de que su amante, interpretado por Stellan Skarsgård, sufra un accidente que le cambia la vida, lo que la lleva a emprender un viaje de experimentación sexual.

"Sabía que tenía afinidad con este personaje", dijo también, refiriéndose a Bess. "Hay un aspecto interesante de esta historia: cuando les dije a los de la Escuela de Ciencias Económicas que iba a rodar una película y me preguntaron de qué se trataba, me convocaron y me dijeron sin rodeos que no debía hacerlo. Me dijeron que siguiera mi camino sin dignidad alguna", apuntó.

Como consecuencia, Emily afirmó que vivió una "ruptura", al tener que decidir entre abandonar la comunidad en la que había crecido y seguir adelante con su carrera. "Estaba desesperadamente triste, pero también tenía la sensación de que mi corazón estaba echando a volar. Una libertad increíble", recordó. "Supe en ese momento que debía confiar en ese sentimiento, porque mi verdadero yo interior me guiaba por el camino correcto".