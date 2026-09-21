La cifra representa en torno al 75 % de terminales bancarias en España, a la que hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores

Con esta novedad, las personas usuarias pueden pagar presencialmente con Bizum bien a través de las aplicaciones bancarias de algunas entidades o utilizando Bizum Pay

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En España, más de 1,6 millones de establecimientos ya aceptan pagos presenciales con Bizum, una cifra que representa en torno al 75 % de terminales bancarias en el país. Este sistema de pago inmediato por móvil en el país ya está disponible para 20 millones de personas, lo que supone el 60 % de los usuarios de la plataforma, ha informado la compañía.

A estas cifras hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con este sistema, tal y como ha explicado la empresa. Durante las últimas semanas, la media de pagos a través de Bizum en comercios ha alcanzado los 3 pagos semanales de media por persona.

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Pagos con Bizum desde la cuenta bancaria acercando el móvil al datáfono

El Bizum ha llegado a comercios, bares y restaurantes de forma gradual desde el pasado 18 de mayo, con el objetivo de que el próximo mes de diciembre la gran mayoría de los 32 millones de usuarios de la plataforma tengan la posibilidad de pagar su compra con una transferencia desde su cuenta bancaria acercando el móvil a un datáfono.

Las personas usuarias pueden pagar presencialmente con Bizum bien a través de las aplicaciones bancarias de algunas entidades o utilizando Bizum Pay, cartera digital descargable desde las tiendas iOS y Android. Además, a partir de este lunes, la cartera de Bizum estará disponible en inglés y los idiomas cooficiales de España.

CaixaBank es una de las primeras entidades bancarias que ha ampliado el servicio de Bizum Pay al 100 % de sus clientes, que pueden descargarse la aplicación y activar el pago en comercios a través de esta vía.

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El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha explicado que el despliegue del pago presencial con Bizum es posible gracias al compromiso coordinado de las entidades financieras, que están haciendo llegar esta nueva funcionalidad a millones de personas y comercios en España.

Nigorra considera que esto es crucial, no solo por la extensión de la red de terminales que aceptan Bizum, sino también por la integración del servicio en sus aplicaciones y por la confianza que ofrecen a sus clientes, y ha agradecido el "esfuerzo" de todo el sector bancario por la colaboración para el crecimiento de este sistema de pago.

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En 2025, antes de poder pagar en comercios a través de Bizum, se realizaron en España una media de más de 3,4 millones de transferencias instantáneas diarias.