Blanca Agost Rocío Doñoro 22 SEP 2026 - 22:20h.

Los riesgos de la escalada sin fin del precio de los carburantes: miedo al impacto en la cesta de la compra.

Los conductores estallan por la subida de los combustibles por la guerra contra Irán: “Repostar está siendo un lujo”

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La inestabilidad continúa en Oriente Próximo, sigue la tensión en el estrecho de Ormuz, y los precios de los combustibles no paran de aumentar. El invierno se presenta complicado por las calefacciones y ya estamos pagando una media de casi 2 euros por un litro de gasolina, al menos en una de cada cuatro gasolineras en España.

La subida ha sido de un 30% en tres meses. De hecho, a este precio, el 8% del salario más frecuente en España se destinaría ya a llenar un depósito de 50 litros. El resultado es que va a aumentar la inflación, logística, transporte, la energía. Y el gran miedo es que llegue ya a las tiendas.

El precio de la energía está pendiente de dos Estrechos en conflicto porque a Ormuz se suma Bab al-Mandab Strait donde los huties han atacado instalaciones petroleras de Arabia Saudí.

"Lo que yo espero es mucha volatilidad en los precios en función a cómo vaya transcurriendo estos conflictos o cualquier otro que aya surgiendo", explica Manuel Parejo, economista de la Universidad Pablo Olavide.

Los consumidores hablan de locura. Desbocado también el precio del gas con el invierno a las puertas. No solo temen el coste los consumidores también la industria electrointensiva que ayer se reunía con el ministro de economía al que pedían ayudas para no frenar la actividad. "Hemos estimado un sobrecoste de 660 millones, así no podemos competir", señala Carola Hermoso, directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas.

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El miedo es que los precios de la energía se contangien más al resto de la economía, ya lo vimos en la guerra de Ucrania. "Hasta el plástico se va a trasladar al precio del boli Bic", destaca José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. En menos de una semana el gobierno tiene que decidir si mantiene, amplia o reduce las ayudas a los carburantes.