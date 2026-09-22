Una operación cuyo coste rara vez baja de 1.000 euros y que en los casos más complejos supera con facilidad los 10.000

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Adaptar un turismo para que pueda ser conducido o utilizado con seguridad por una persona con movilidad reducida es una operación cuyo coste rara vez baja de 1.000 euros y que en los casos más complejos supera con facilidad los 10.000. La adaptación de los mandos al volante para prescindir de los pedales, la instalación de una rampa o plataforma elevadora para acceso en silla de ruedas, el rebaje del suelo en furgonetas y monovolúmenes, el montaje de asientos giratorios para facilitar la transferencia, la sustitución del cambio manual por uno automático, los sistemas de arrastre para sillas de ruedas o los anclajes homologados para el transporte seguro son intervenciones técnicas ejecutadas por talleres especializados y con precios muy alejados del mantenimiento convencional.

Frente a esa realidad, el sistema español de protección social articula un catálogo de ayudas que, bien combinadas, permite reducir sensiblemente el desembolso final, con importes que en algunos casos y territorios pueden alcanzar los tres mil euros de recuperación efectiva.

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Convocatorias autonómicas

La vía principal de financiación pública son las convocatorias anuales de subvenciones individuales gestionadas por cada Comunidad Autónoma a través de sus consejerías de bienestar social, igualdad o servicios sociales. La lógica es común: pueden acceder personas físicas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, residencia habitual en la comunidad correspondiente, renta per cápita de la unidad económica de convivencia que no supere un determinado umbral, que típicamente es 1,25 veces el IPREM en las convocatorias andaluzas, y disposición de presupuesto cierto de la actuación para la que se solicita la ayuda.

Las cuantías, sin embargo, varían de forma considerable según el territorio. La Junta de Andalucía mantiene abierta en 2026 la Línea 2 de subvenciones individuales para personas con discapacidad con una cuantía máxima prevista de 750 euros para adaptación de vehículos, complementable con ayudas específicas para desplazamientos a centros residenciales, de día o de atención temprana.

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La Comunidad de Madrid articula su convocatoria de ayudas a la autonomía personal con una línea específica de adaptación de vehículos a motor, dirigida a personas con discapacidad física reconocida que sean titulares del permiso de conducir con la adaptación pertinente y del propio vehículo, con la exigencia adicional de no haber sido beneficiario en los cinco años anteriores de ayudas equivalentes. En paralelo, la Comunidad de Madrid mantiene la Orden de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para compensar los costes operativos de los servicios de transporte de personas con movilidad reducida en taxis y VTC adaptados, con cuantías que alcanzan los 2.000 euros por persona beneficiaria.

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En el resto del país, la horquilla oscila entre los 800 y los 3.000 euros por convocatoria según comunidad. Cataluña, la Comunitat Valenciana, el País Vasco, Galicia, Aragón, Castilla y León y las dos Castillas mantienen sus propias líneas específicas de subvención, con calendarios distintos que suelen abrirse entre febrero y mayo y con resoluciones que se dictan a lo largo del segundo semestre.

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Ventajas fiscales que se acumulan

A las subvenciones directas se les pueden sumar tres ventajas fiscales que, en la práctica, incrementan sensiblemente el ahorro total del propietario. La primera es la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA a la compra de vehículos adaptados y a los servicios de reparación y adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, en lugar del 21% general. Sobre una adaptación de 4.000 euros, la diferencia entre uno y otro tipo supone un ahorro efectivo de aproximadamente 680 euros.

La segunda es la exención del impuesto de matriculación, cuya cuantía puede alcanzar el 14,75% del valor del vehículo dependiendo de sus emisiones. La tercera es la exención o bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, gestionado por los ayuntamientos, con criterios que varían de un municipio a otro pero que en la mayoría de capitales españolas cubren íntegramente el importe anual del recibo cuando el vehículo está a nombre de una persona con discapacidad reconocida y se acredita su uso exclusivo o preferente.

Complementos municipales y del tercer sector

Junto a las subvenciones autonómicas y las ventajas fiscales, muchos ayuntamientos han abierto en los últimos años convocatorias específicas para vecinos empadronados con discapacidad reconocida que complementan la financiación autonómica. Los servicios sociales municipales son el punto de contacto habitual para localizar estas ayudas, que se abren en calendarios distintos según el municipio y que rara vez se anuncian con la publicidad de otras prestaciones sociales. Fundaciones bancarias, la Fundación ONCE y federaciones específicas como ASPAYM y COCEMFE mantienen además programas propios de ayudas económicas para adaptación de vehículos, especialmente para las intervenciones más complejas o para familias en situación de vulnerabilidad económica acreditada.