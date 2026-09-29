El Gobierno aprueba el plan anticrisis: lo que bajan los carburantes, el butano y el gas

Los descuentos se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, que incluye una limitación a la subida de la tarifa regulada del gas y la extensión de los descuentos a los carburantes hasta final de año.

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este decreto pretende "prorrogar y adaptar las medidas de apoyo" a hogares, empresas y sectores hasta final de año en un entorno de "persistencia de riesgos geopolíticos" que ha afectado a los precios energéticos.

"Estamos ante un tercer paquete de medidas de apoyo que supone en su conjunto un gran esfuerzo presupuestario", ha remarcado Cuerpo, quien ha insistido en que este real decreto combina "protección inmediata, seguridad energética, eficiencia y competitividad", con un coste total de los tres decretos de más de 12.000 millones de euros.

Es un plan de protección ambicioso para hogares y empresas, pero también un impulso para garantizar la soberanía energética y la electrificación de nuestra economía, ha concluido.

Descuentos a carburantes hasta final de año

El decreto extiende hasta final de año los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre -actualmente el descuento es de 5 céntimos por litro de gasolina y de 20 céntimos por litro de diésel-.

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El Gobierno también ha topado el precio de la bombona de butano a 19,55 euros hasta junio del próximo año.

Además, ha limitado la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas, de la que se benefician más de tres millones de consumidores, de forma que el peso de la cotización del gas en la factura solo podrá crecer un 35 % en la revisión de octubre y un 15 % en las siguientes.

Según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, la subida en la cotización del gas por encima de los 80 euros el megavatio/hora provocaría un fuerte y repentino incremento en la factura de hogares y pymes acogidos a la TUR, superior al 45 % tras la revisión del próximo 1 de octubre. Sin embargo, la limitación introducida en el decreto ley permitirá que el incremento final de la TUR se quede en el entorno del 15 %.

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Esta actuación, particularmente necesaria al llegar el invierno y con la previsión del aumento del consumo por la calefacción, tendrá continuidad temporal: en las siguientes revisiones trimestrales de la TUR el incremento máximo de la cotización del gas quedará limitado al 15%, hasta que se haya recuperado el déficit generado y se haya restablecido el equilibrio.

Por otro lado, Cuerpo ha apuntado que el decreto incluye una cláusula automática por la que si la gasolina o el diésel se encarecen más de un 15 % en un mes se recuperará el descuento de 20 céntimos por litro y si lo hacen la electricidad o el gas, se bajará el IVA y el impuesto especial de electricidad.

Ayudas para agricultura, transporte y ferrocarril

En cuanto a los sectores con especial afectación, el vicepresidente ha detallado que se prorrogan las ayudas de 20 céntimos por litro de diésel para agricultores, ganaderos y armadores, además del transporte profesional por carretera, y ha anunciado una nueva ayuda para el ferrocarril de mercancías de 15.000 euros por locomotora diésel.

El vicepresidente primero también ha explicado que en materia de soberanía energética el nuevo decreto amplía las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético.

Se mantienen, igualmente, las medidas sociales en materia de protección del empleo, es decir, que las empresas que reciban ayudas no podrán despedir por causas vinculadas a la crisis.

Además, se refuerza el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la petición de dos estudios, uno sobre formación de precios en los mercados mayorista y minorista y otro sobre la cadena de valor alimentaria.