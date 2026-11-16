El partido propone limitar las herencias a 10 millones de euros con un impuesto del 100% cuando se supere esa cantidad

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Frente Amplio ha publicado su programa electoral con medidas que han llamado bastante la atención. Una de ellas ha sido la relacionada con las herencias de más de 10 millones de euros. Esto solo afectaría a un 0,02% de la sociedad española, es decir, a 10.500 personas que declaran tener un patrimonio entre seis y 30 millones de euros.

El partido propone limitar las herencias a 10 millones de euros con un impuesto del 100% cuando se supere esa cantidad, el 75% para los que tengan 10 millones y el 50% para los que posean 800.000 euros. De momento, no han dicho cuánto recaudaría el Estado ni han dado más detalles sobre la propuesta pero aseguran que este dinero servirá para financiar los servicios públicos.

Calculan que se podría doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda

En un breve comunicado, Frente Amplio ha aclarado que en el importe total de la herencia se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas. Además, la coalición de izquierdas plantea un nuevo tramo adicional para herencias entre cinco y 10 millones con tipos marginales altos (75%), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros.

Con lo recaudado de forma adicional a través de estas limitaciones a las grandes herencias, Frente Amplio calcula que se podría doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, "contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades".