Frente Amplio apuesta por una jornada de 32 horas semanales y prometen volver a la los 65 años como la edad para la jubilación

Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero

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Frente Amplio ha presentado este lunes su programa electoral con una parte muy similar a la del PSOE en la parte económica pero con unas medidas que van más allá, sobre todo las que tratan temas tan importantes como el empleo, la fiscalidad y la energía. Aquí dejamos una lista de las más destacadas.

Trabajo

Frente Amplio apuesta por una jornada de 32 horas semanales. Durante la última legislatura, Sumar intentó reducir la jornada laboral a 37,5 horas pero no consiguió la aprobación del Parlamento. Ahora, este partido se marca como objetivo una reducción mayor. El PSOE también tiene un recorte de horas desde las 40 horas actuales hasta las 37,5 por ley, según 'El País'.

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También proponen crear un nuevo gravamen estatal de hasta el 30% para las empresas con una cifra de facturación superior a 50 millones de euros cuyo beneficio crezca mientras los salarios de su plantilla se queden atrás y no mejoren en línea. Así, obligarán por ley a que los trabajadores participen activamente en los consejos de administración de las grandes empresas y en el reparto directo de los beneficios empresariales.

El partido promete ampliar la prestación e paro; subir y extender a todos los jóvenes el Ingreso Mínimo Vital que se concederá de oficio y un programa de Empleo Garantizado con el que aspiran a situar la tasa de desempleo en un 7%. La formación también ha incluido la ampliación de los permisos por fallecimiento a 10 días.

La formación quiere reformar la indemnización por despido improcedente para que se alinee con la Carta Social Europea, superando el sistema tasado en días y que se tomen en cuenta las circunstancias del empleado. Un punto que Yolanda Díaz no llegó a salir adelante.

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Pensiones

Frente Amplio quiere revertir la reforma de las pensiones de 2011 y volver a los 65 años para la jubilación. También quieren que los trabajadores de la construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y pescadores se jubilen a los 60 años. “Revalorizaremos las pensiones públicas por mandato constitucional”, sostiene el partido. La formación se compromete a ampliar el permiso por nacimiento una semana más, hasta las 20 semanas.

Impuestos

Frente Amplio apuesta por la creación de Tasa Zucman. Consiste en un impuesto estatal, permanente y finalista del 3% anual sobre el patrimonio neto individual de más de 50 millones de euros. Tendrá una cláusula “antideslocalización” que mantendrá la obligación de tributar durante los cinco años posteriores al traslado de residencia a un paraíso o país extranjero y será una tasa finalista. Es decir, lo que se recaude financiará una prestación universal por crianza.

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La otra gran medida es la tasa a las grandes herencias que cifran en el umbral del millón de euros con tipos de hasta el 34% y un tope a las herencias de más de 10 millones de euros. Esta limitación se materializará con un impuesto del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere los 10 millones de euros en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas. Quedará exenta una vivienda por heredero hasta un máximo de cinco. No se cederá nada a las comunidades autónomas.

El tipo mínimo efectivo real para el Impuesto de Sociedades será del 20%. Estas subidas irán unidas a las reducciones en el IVA como la cesta de bienes básicos.

Banca y regulación

El partido insiste en tener un banco público y piden que se regulen los tipos de interés de los créditos de los bancos privados en los préstamos al consumo o las tarjetas de crédito.

En el área de energía, proponen que al menos tres horas de luz sean gratis, en los momentos de mayor radiación solar. Así, quieren prohibir los vueltos cortos y viajes de lujo, en línea con las demandas del PSOE.

En el turismo, la formación cree que sería favorable el "decrecimiento" y usarían diferentes tasas turísticas para conseguirlo.