Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero

El partido de Ada Colau quiere restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país

Frente Amplio propone que la "familia elegida" pueda tener permisos retribuidos por cuidados

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Frente Amplio propone limitar las herencias de los "ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero, a través de un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Es una de las medidas que están incluidas en el programa electoral de Frente Amplio, confirmada por fuentes de la coalición, y con la que los de Ada Colau quieren "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país" y "combatir la desigualdad".

Se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida

En un breve comunicado, Frente Amplio ha aclarado que en el importe total de la herencia se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas.

Además, la coalición de izquierdas plantea un nuevo tramo adicional para herencias entre cinco y 10 millones con tipos marginales altos (75 %), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros.

En la actualidad en España hay 33 personas con más de 1.000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y 100 personas atesoran más de 250.000 millones en patrimonio, según ha señalado la candidatura.

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El objetivo, "redistribuir la riqueza"

Con lo recaudado de forma adicional a través de estas limitaciones a las grandes herencias, Frente Amplio calcula que se podría doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, "contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades".

La propia candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, adelantó el domingo esta medida en una entrevista televisiva, sin entrar en detalles, que se suma a otras propuestas para "redistribuir la riqueza" como un impuesto a "ultrarricos" y otro impuesto "contra la especulación y la acumulación de vivienda".

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"Porque naces en una familia, de repente tienes la vida resuelta de por vida, mientras que otros tienen que trabajar desde la juventud para llegar a final de mes con gran esfuerzo", dijo Colau al anunciar la limitación de las herencias.