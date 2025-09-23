El futuro cobro a los excursionistas de turismo mochilero podría contravenir la normativa europea de libre circulación

El Consell de Formentera busca soluciones para limitar el impacto del Turismo masivo a la pequeña isla. El Gobierno balear está valorando el cobro de una tasa para el turismo mochilero que solo pasa el día en la isla. El argumento que penaliza al excursionista es que consumen recursos y apenas aportan riqueza, según ha explicado el conseller de Turismo, Artal Mayans a Radio Ibiza.

El cobro de una tasa para estos visitantes no es nuevo y el consell de Formentera lleva tiempo estudiando cómo implementarla, según Mayans, que ha admitido que la normativa europea de libre circulación de personas obstaculiza la medida. Por el momento se encuentran en fase de estudio de los aspectos legales y técnicos, así como la implicación de otras administraciones a la espera de que la iniciativa se materialice el próximo año ha adelantado el conseller al medio balear.

La idea del Gobierno insular sería que estos turistas que hacen uso de las carreteras y de sus servicios, como la iluminación o la recogida de residuos, "también aporten algo que revierta en Formentera", además de beneficiar a los residentes, con la rebaja de la presión fiscal.

El Consell, además, también está valorando restringir la entrada al Parque Natural de ses Salines, a través de la reservación previa en caso de querer disfrutar del paraje declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1999. La intención, que se plantea a largo plazo, es evitar la sobresaturación de la popular playa de Illetes, y repartir a los visitantes por toda la isla

Formentera ya tiene una tasa por entrada de vehículos en los meses de verano

En Formentera ya existe una tasa por la entrada de vehículos, que no es una tasa turística general, pero que afecta a los visitantes que accedan a la isla con vehículos de turismo en los meses de verano: La tasa varia desde los 6€ al día por coches (turismos), mientras las motos pagan 3€ al día, desde en junio y septiembre, con pagos mínimos de 30€ y 15€ respectivamente. Los vehículos eléctricos están exentos de la tasa.

Para la realización de esta noticia, desde Informativos Telecinco, se contactó al Consell en dos ocasiones para que aportara datos e información valiosa sobre los planes que resguardan al interés colectivo, pero no respondieron a nuestras preguntas.