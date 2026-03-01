Iván Sevilla 01 MAR 2026 - 15:47h.

El arrestado de 23 años estaba muy violento e incluso agredió a un ertzaina durante su detención

La pelea con la víctima de 33 años herida ocurrió a las 4:30 horas en un pub de la calle Mazarredo de Bilbao

Compartir







BilbaoUn joven de 23 años ha sido detenido este 1 de marzo por causarle lesiones graves a un varón tras golpearle con un vaso en la cara en un local de Bilbao (Vizcaya), según ha informado la Ertzaintza.

La agresión se produjo concretamente a las 4:30 horas de la madrugada cuando una patrulla de la policía vasca estaba realizando labores de vigilancia con un vehículo y observó un conato de pelea en la calle Mazarredo.

PUEDE INTERESARTE Detenido por atacar y herir a un guardia civil que custodiaba garrafas de gasolina en Almería

Entonces, los agentes detuvieron la marcha y se acercaron a un pub para comprobar qué estaba ocurriendo. Fuera en la vía pública se encontraron a un hombre que sangraba de la zona del pómulo.

Con el ojo izquierdo completamente cerrado tras el ataque

Además, tenía el ojo izquierdo totalmente cerrado, fruto del ataque que había recibido instantes antes por parte de un individuo. La Ertzaintza solicitó la asistencia de una ambulancia para atenderle de esas heridas.

PUEDE INTERESARTE Detenido por apuñalar al hermano de su expareja en Asturias, que acompañaba a la mujer a recoger sus pertenencias

Mientras llegaban los sanitarios, los policías estuvieron hablando con varios testigos de los hechos para averiguar quién había participado en ellos. Así supieron que se había desatado una reyerta en el interior de un establecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de los clientes había agredido violentamente a la víctima con un vaso de cristal. Ambos eran compatriotas, de origen latinoamericano. Los agentes fueron a detener al presunto autor del delito de lesiones.

Golpeó a uno de los ertzainas al resistirse al arresto

Lo localizaron en el lugar, lo identificaron y lo esposaron, aunque en esos momentos se revolvió, mostrándose muy violento. Tanto que uno de los ertzainas fue golpeado por el sujeto, que se resistía al arresto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por tanto, fue también acusado de atentado a agentes de la autoridad. Será puesto a disposición judicial con las diligencias de lo sucedido. En cuanto al afectado, de 33 años, fue evacuado al Hospital de Cruces.