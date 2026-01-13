El método "6-1" o 'batch cooking' financiero para planificar tu menú y ahorrar hasta 100€ al mes en la compra

El método del 6-1 es comprar seis verduras, cinco frutas, cuatro productos con proteínas, tres alimentos con almidón, dos salsas o cremas de untar y un capricho

Las claves para ahorrar hasta 1.000 euros en la cesta de la compra

Puede parecer que comer bien y ahorrar al hacer la compra son objetivos enfrentados. Pero existe una combinación distinta que puede cambiar el signo de esta ecuación: combinar el método de compra “6‑1” con la estrategia del batch cooking (cocinar en lote). Al hacerlo, no sólo reduces gastos sino que también eliminas el factor caos de tu menú semanal.

El método 6‑1 consiste en acudir al supermercado y concentrar tu lista en: seis verduras, cinco frutas, cuatro productos con proteínas, tres alimentos con almidón, dos salsas o cremas de untar y un capricho. Por el otro lado está el batch cooking, que es una estrategia que ayuda a optimizar y calcular bien los ingredientes en una lista de la compra cerrada, lo que supone un ahorro económico.

La combinación de ambas prácticas permite construir una “economía de cocina” que reduce el desperdicio, mejora la eficiencia y puede traducirse en un ahorro mensual realista de hasta 100€ si se aplica de forma sistemática, una cifra que tiene tanto valor simbólico como concreto: no es un ahorro precisamente inapreciable, y además resulta alcanzable para el hogar medio.

Al planificar primero qué comerás, comprar solo lo necesario y cocinarlo en una única sesión semanal, transformas la compra en un acto consciente, no en un paseo por impulso entre los pasillos. El batch cooking, de hecho, ayuda a evitar la tentación de recurrir a opciones menos saludables y más costosas y permite optimizar la economía al comprar lo estrictamente necesario.

Planifica, compra y cocina en bloque

La clave está en tres momentos: planificar, comprar con criterio y cocinar en lote. Primero, con el método 6‑1 delimitarás la cesta de la compra: seis verduras, cinco frutas… esa estructura obliga a pensar con límites. Una vez adquiridos los alimentos, dedicar un tiempo concreto a buscar y preparar varias recetas base, por ejemplo cocer legumbres, asar verduras o hacer un guiso, lo que te permite tener cuatro o cinco comidas listas y evita recurrir a comprar fuera o pedir comida.

¿Cómo se alcanza el ahorro de hasta 100 € al mes? Porque cada pequeño despiste en la compra, como puede ser ir dos veces al súper, comprar “por tentación”, tirar de alimentos precocinados…, suma. Si un hogar reduce esas fugas y apuesta por cocinar en casa basándose en ingredientes planificados, ese ahorro es posible. Además, el batch cooking reduce el desperdicio alimentario porque limita la probabilidad de que los alimentos se echen a perder.

Pero el ahorro no lo es todo: la calidad también tiene cabida en este enfoque. Preparar de antemano tus comidas te permite priorizar verduras y frutas (que el método 6‑1 coloca en primer lugar), evitar ultraprocesados y tener el control sobre los ingredientes. Así, tu menú semanal no solo cuesta menos, sino que alimenta mejor. El batch cooking permite ahorrar dinero, gestionar mejor el tiempo y tener menos quebraderos de cabeza pensando cada día aquello de ‘¿qué hago hoy para comer y cenar?’.

Para aplicarlo sin que se quede en un simple propósito, conviene fijar un día durante el fin de semana y dedicar entre 2‑3 horas a cocinar los platos planificados. Hacer lista de compra con el método 6‑1 el día antes, comprar solo lo que necesitas, y luego cocinar en lote. Durante la siguiente semana, vas tirando de los tuppers ya preparados, y solo al final podrías completar con una compra menor si hace falta.

Este enfoque tiene otro efecto financiero: reduce la necesidad de comer fuera o coger comida a domicilio, donde cada comida suele costar al menos entre 8‑15 €, lo que al mes suma mucho más que los 100€ de ahorro estimado.

En definitiva: no se trata de renunciar al placer de comer, sino de planificar tu menú como si planificases tus finanzas. Comprar menos pero mejor, cocinar con criterio y evitar gastos improvisados. Esa vez que prepares una sesión de cocina en lote y veas la despensa organizada, entenderás que ahorrar dinero y tiempo puede empezar por un tupper bien cerrado.