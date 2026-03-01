Lara Malvesí| EFE 01 MAR 2026 - 10:39h.

La 40 edición de los Premios Goya ha clamado contra la violencia en Gaza, Irán o Ucrania

Los mejores memes de la 40 edición de los Premios Goya 2026

BarcelonaLa cuadragésima edición de los premios Goya en Barcelona ha dejado instantes para la historia, como el emocionado discurso lleno de esperanza de Susan Sarandon, el duelo de melenas de Oliver Laxe y Rigoberta Bandini, el recuerdo de Alba Flores a su padre o las reivindicaciones por Gaza o la igualdad en la industria.

Estas son algunas de las anécdotas que ha dejado la Gala de los Goya 2026.

Insignias pro-Palestina

Buena parte de los protagonistas de la noche llevaban en la solapa sus insignias de 'Palestina libre', empezando por Susan Sarandon, quien no ha tenido reparo en agujerar su solapa de Armani mientras otras actrices, de Aina Clotet a Rossy de Palma, han preferido llevarla en el bolso o incluso en la mano para no dañar los vestidos, seguramente prestados.

El recuerdo a Antonio Flores y su 'No dudaría'

La intérprete Alba Flores ha recordado emocionada a su padre, Antonio Flores, a quien dedicado el premio a la mejor canción mirando al cielo. El documental y el tema junto a Silvia Pérez Cruz que le ha valido el Goya a la mejor canción, ha reconocido, ha sido "una catarsis". Una liberación que la ha permitido volver a cantar, como el estribillo de 'No dudaría' que ha entonado esta noche antes de abandonar el escenario: "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia".

Laxe y Sarandon, compañeros de butaca

La premio Goya Internacional, Susan Sarandon ha pasado toda la gala pegada a su auricular de traducción, el canal que le ha permitido entender a premiados y presentadores. Una gala en la que la actriz neoyorquina ha tenido como compañero de butaca a Oliver Laxe, cuya película, Sirat, reconoció este viernes a los periodistas, la había dejado "sobrepasada".

Noche agridulce para los hermanos Cervantes

El palmarés ha sido especialmente "familiar" este año para las hermanas Eva Libertad y Miriam Garlo (directora y actriz de 'Sorda', respectivamente). Quienes no han conseguido hacer el mismo 'doblete' han sido Ángela y Álvaro Cervantes (solo este último se ha ido con premio, el de actor de reparto también por 'Sorda'). En 2001, también los hermanos Julia y Emilio Gutiérrez Caba ganaron dos Goya la misma noche.

La lengua de signos reivindica su voz

"Las personas sordas tenemos identidad propia y voz propia. Pero no siempre es oral", ha reivindicado Miriam Garlo, quien ha simultaneado su voz con la lengua de signos. "Este premio es para las mujeres sordas; las que son madres y las que no", ha añadido la intérprete, que ha reivindicado que se vele por la comunicación de toda las personas y ha pedido que todas las películas sean accesibles.

Una gala que ha "durado un mes"

"Vamos bien. Empezamos en febrero y ya es marzo", ha dicho la simpática intérprete canaria Toni Acosta, en referencia a la larga duración de una ceremonia que este año además quería homenajear también los 40 años de Goyas y las anteriores galas. En total, tres horas y quince minutos.

Oliver Laxe y Rigoberta Bandini: duelo de 'pelazos'

Rigoberta Bandini y Oliver Laxe han compartido un cariñoso abrazo después de que la cantante y presentadora de la gala le confesara al director de 'Sirat' que, aunque "le gusta" el gallego también le da "envidia" que tenga "mejor pelazo" que ella. "Es el champú del hotel, no hay truco", ha confesado el cineasta que ha se ha llevado seis Goyas para su 'Sirat'.

¡Vivan los Fernández!

Uno de los discursos más auténticos y espontáneos ha sido el del Goya a actor revelación Toni Fernández Gabarre, el intérprete del barrio marginal de la Cañada Real de Madrid que retrata 'Ciudad sin sueño'. "Gracias al director y a mis compañeros que son unos cracs y a familia que tengo en la Cañada y que ¡Vivan los Fernández!", ha añadido premio en mano.

La reivindicación feminista de las ganadoras de 'Sirat'

Laia Casanovas y Yasmina Praderas -responsables de sonido de 'Sirat' junto a Amanda Villavieja-, que están nominadas al Oscar al mejor sonido y también han recogido este sábado el Goya, han aprovechado para reivindicar la necesaria feminización del sector: "que esto no sea una excepción, que esa solo es el principio de la paridad real".

Protesta antitaurina contra Albert Serra

Dos activistas antitaurinos han irrumpido en la alfombra roja de los premios Goya con carteles con el mensaje "el arte crea la tauromaquia mata" a la llegada de Albert Serra, quien ha resultado poco después ganador con el documental 'Tardes de soledad', en la que retrata al torero Andrés Roca Rey.

Aplausos de los fotógrafos en la alfombra roja

Pocas veces los fotógrafos se paran, dejan la cámara, y aplauden sinceramente a los fotografiados de la alfombra roja. Esta noche lo han hecho tanto al Goya de Honor, Gonzalo Suárez, como a la premiada internacional, Susan Sarandon.

María Luisa Solà

No ha faltado en la gala la voz del doblaje en castellano de Susan Sarandon, María Luisa Solà, quien ha acudido a la gala como ya hizo hace dos años, cuando la premio internacional Sigourney Weaver (a la que también pone la voz la catalana) le agradeció su trabajo siendo su voz y "mejorando" sus actuaciones. "Esto es precioso, me emociono", ha dicho hoy Solà tras el aplauso del auditorio.

El adiós cantarín de Méndez Leite

'Fa vint anys que tinc vint anys' ('Hace veinte años que tengo veinte años'), ha cantado un presidente de la academia de cine, Fernando Méndez Leite, imbuido por el tema de Joan Manuel Serrat y en alusión tanto a la tierra donde se celebran estos Goya como al hecho que se hayan cumplido con esta cuarenta ediciones de los premios. Dejará el cargo, ha lamentado, sin conseguir que la gente deje de hablar de 'pelis' y 'docus'.

Rumba catalana: "Bienvenidos a Barcelona"

'Amigos para siempre', la rumba que sonó al final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 ha vuelto a servir de fin de fiesta para esta gala en la que Rigoberta Bandini ha cantado 'De tot cor' y Bad Gyal y Arrels de Gràcia se han puesto rumberos repasando las maravillas de cada barrio de Barcelona.