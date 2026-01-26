El reglamento comunitario entra en vigor el 16 de agosto de 2026, un plazo que los Estados no pueden retrasar

Llega la prohibición a los sobres de kétchup, mayonesa y monodosis de champú

Cuenta atrás para los sobres monodosis de salsa como kétchup, mostaza o mayonesa, en los bares y restaurantes en España. El nuevo Reglamento (UE) 2025/40, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de enero de 2025, fija los plazos para eliminar determinados formatos de un solo uso en salas cuya prohibición efectiva llegará el 12 de agosto de 2026. La norma también afecta a formatos similares de aceite, vinagre o sal.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir la generación de residuos, reforzar el ecodiseño y avanzar hacia un modelo económico más circular. El legislador europeo lo expresa con claridad: el problema debe abordarse “en el origen”, reduciendo envases innecesarios y priorizando la reutilización.

Una decisión de aplicación sin necesidad de transposición

El Reglamento 2025/40 sustituye a la antigua Directiva 94/62/CE y modifica otras normas relacionadas con el control del mercado y los plásticos de un solo uso. Su enfoque es más estricto porque, al ser un reglamento, no necesita transposición: es obligatorio y directamente aplicable, lo que supondrá cambios importantes en las salas de restauración como:

Eliminación de envases de un solo uso cuando existan alternativas reutilizables viables.

cuando existan alternativas reutilizables viables. Restricciones específicas a los envases de alimentos y bebidas consumidos en sala .

. Obligación de reducir el peso y volumen de los envases .

. Requisitos de trazabilidad y datos para mejorar la gestión de residuos.

En este sentido, la prohibición obligará a la hostelería y a la industria alimentaria a cambiar cómo ofrece estas salsa y productos a los consumidores en sala y, para ello tendrá que hacerlo en un plazo relativamente corto.

Cierto respiro para los hosteleros españoles

España ya contaba con un marco propio: la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que introdujo restricciones a los envases de un solo uso, especialmente en hostelería. Esta ley obliga a ofrecer agua no envasada, fomenta la reutilización y limita los envases desechables en restauración.

Sin embargo, la norma española prevé cierto margen temporal hasta 2030 para que determinados sectores —incluidos hostelería y alojamientos turísticos— adapten sus modelos de servicio, siempre que se cumplan objetivos de reducción progresiva y se justifique la imposibilidad técnica o económica de sustituir de inmediato algunos formatos.

Este margen no puede contradecir el Reglamento europeo, pero sí permite que España module la transición en ámbitos donde la UE no ha fijado una prohibición inmediata o donde existan excepciones técnicas. En la práctica, esto significa:

Los sobres monodosis de salsas deberán desaparecer en 2026, sin posibilidad de extender su uso hasta 2030, porque la prohibición es europea y directa.

Otros envases monodosis, como los de productos cosméticos en hoteles, sí pueden acogerse a los plazos de la Ley 7/2022, siempre que no entren en conflicto con el Reglamento europeo.

Impacto en la hostelería: adiós a los sobres de salsas

La hostelería es uno de los sectores más afectados. Los sobres monodosis de kétchup, mayonesa, mostaza o aceite y vinagre se han convertido en un estándar por razones de higiene, control de costes y comodidad. Su eliminación obligará a adoptar alternativas en las que ya trabaja el sector.

El cambio a dispensadores rellenables será, probablemente, la opción más extendida ya que permiten reducir residuos y cumplir con la normativa. El sector cree que ello requerirá nuevos protocolos de higiene reforzados, así como sistemas de recarga seguros y trazables que, a su vez implicará formación del personal para el manejo de estos envases reutilizables individuales. No hay que descartar que algunos establecimientos optarán por pequeños recipientes lavables, especialmente en restauración de gama media y alta.

Otra de las implicaciones de esta nueva reglamentación pasa por cambios en la logística de estos productos ya que los proveedores deberán rediseñar formatos y envases, lo que afectará a precios, almacenamiento y distribución.

La desaparición de monodosis puede generar dudas sobre la higiene de estos formatos rellenables lo que obligará a los empresarios a explicar el cambio como una obligación legal y un avance ambiental, disipando las dudas de engaños en la calidad del producto.

Los hoteles dirán adiós a las botes de champú y gel monodosis

Aunque el Reglamento 2025/40 se centra en envases y residuos de envases, su espíritu coincide con la tendencia europea a eliminar los envases de un solo uso en alojamientos turísticos. La Ley española 7/2022 ya apuntaba en esa dirección, y muchas cadenas hoteleras han comenzado a sustituir las monodosis de champú, gel y lociones por dispensadores rellenables.

El cambio en estos nuevos usos se explica porque el Reglamento no prohíbe explícitamente las monodosis cosméticas, pero sí establece criterios de reducción y reutilización que afectan a cualquier envase de un solo uso. que, en el caso de España permite una transición más gradual en el sector hotelero, pero siempre con el horizonte puesto en 2030 como fecha definitiva.