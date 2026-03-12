Carlos Plá Valencia, 12 MAR 2026 - 16:04h.

El vídeo publicado en Instagram lleva cerca de cien mil visualizaciones y se puede comprobar el desafío que supone para los conductores

El acceso al parking del Centro Comercial Gran Vía de Alicante ha saltado a las redes después de que un conductor grabara en su móvil la difícil rampa por la que tienen que descender los conductores que se aventuran a aparcar su vehículo en este establecimiento.

En el vídeo publicado en la cuenta de Instagram de @danipovalc, que lleva cerca de cien mil visualizaciones, se puede comprobar el desafío que supone para los clientes llegar hasta la zona de aparcamiento por una estrecha bajada en espiral que define como no apta para "gente con claustrofobia o que se maree". "Madre mía, ¿bajas al parking o al infierno?", comenta uno de los seguidores de la cuenta al ver las imágenes.

Durante el descenso se pueden apreciar numerosas marcas de coches que han rozado con las paredes de la rampa. "La recuerdo con más roces. ¿La han pintado?, bromea un internauta.

Una fama justificada, ya que muchos conductores afirman sufrir durante el sinuoso descenso. "Una vez se le rompió el coche a una conductora y mi padre tuvo que ayudarle a sacarlo tirando marcha atrás", aseguran en uno de los comentarios.

Incluso, hay muchos que optan por evitarla y prefieren dar vueltas por los alrededores del centro comercial en busca de un sitio en la calle. "Yo estuve el otro día y aparco fuera", afirma entre risas otro usuario.

Pero no solo la bajada al parking es famosa, en otros comentarios aseguran que la subida a las plantas altas del aparcamiento también supone un reto. "Es peor la subida al parking de la azotea, en otro vídeo graba la pared multicolor de pintura que todos los coches que le han dado", invita un usuario al responsable del vídeo.

Sin embargo, otros usuarios aseguran que el aparcamiento cuenta con otro acceso más sencillo, que no todos los conductores parecen conocer. "Cuando la gente se entere que hay un acceso y una salida completamente recta justo en la puerta principal les da algo".

Lo cierto, que la pendiente es similar a la de otros accesos a aparcamientos de toda España como se puede comprobar entre los miles de comentarios que se recogen en esta publicación que se ha hecho viral en unos pocos días.