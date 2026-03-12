Las labores de regeneración aportarán más de un millón de metros cúbicos de arena para reforzar la playa de la Almardá

Detenido el capitán del barco naufragado en Indonesia en el que murieron el valenciano Fernando Martín y tres menores de su familia

Compartir







La playa de la Almardá está siendo objeto de un proceso de regeneración con el objetivo de frenar el retroceso del litoral provocado por los continuos temporales. Para ello, se está realizando un gran dragado que aportará 1,2 millones de metros cúbicos de arena, procedente del fondo submarino frente a Cullera.

En total, cerca de dos millones de toneladas de arena están llegando en barco para reforzar la playa y reducir el impacto de temporales como la borrasca Harry. La actuación busca recuperar parte del litoral perdido y proteger tanto el ecosistema de la zona como las urbanizaciones cercanas, que durante años han sufrido los efectos del avance del mar.

PUEDE INTERESARTE Detenidos un padre y su hijo por abusar sexualmente y retener a una trabajadora de su churrería en Valencia

Vecinos reclaman soluciones duraderas

Los vecinos de la zona llevan décadas reclamando actuaciones para evitar la pérdida de costa, un espacio que consideran fundamental tanto para el entorno natural como para el turismo.

Amparo, presidenta de la asociación de vecinos playas de Corinto, Almardà y Malvarrosa, acoge la idea confirmado que “eran unas playas naturales de una belleza incomparable y las hemos perdido. Queremos recuperar esto.”

Aun así, muchos residentes consideran que la regeneración por sí sola no es suficiente y piden medidas que permitan retener la arena para evitar que desaparezca nuevamente tras los temporales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Patrick Salvador, vecino de la zona, confiesa “lo celebramos, pero es un parche. Si no ponemos mecanismos de retención, espigones, arrecifes sumergidos o lo que sea—, en dos o tres temporales la arena volverá a irse.”

Ecologistas proponen restaurar las dunas

Por su parte, los ecologistas muestran reservas ante este tipo de actuaciones. Consideran que la regeneración artificial de playas es una solución temporal y de alto coste, que no siempre resuelve el problema de fondo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

María José Caballero, directora de campañas de Greenpeace en España, explica que “en muchos casos hemos destruido las dunas. Lo que necesitamos es que las playas vuelvan a ser realmente espacios naturales.”

Como alternativa, proponen restaurar los sistemas dunares y reducir las infraestructuras de cemento y hormigón, como algunos paseos marítimos, para devolver a la costa su dinámica natural. Aunque estas medidas requieren más tiempo y recursos, sostienen que ofrecerían una solución más duradera para proteger el litoral.