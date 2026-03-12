La fallecida era Jessika Chagnon Gailloux, y las autoridades ya han abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió exactamente

Muere una influencer, madre de tres hijos, tras someterse a una cirugía de reducción del abdomen: "Quería verse bien en bikini"

Una mujer canadiense de 35 años ha fallecido tras someterse a varias operaciones estéticas en Turquía, en concreto, una abdominoplastia y una elevación de pecho. Las autoridades ya han abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió exactamente.

La fallecida ha sido identificada como Jessika Chagnon Gailloux, una mujer de Quebec, Canadá, y madre de cuatro hijos. Según han publicado medios internacionales, se desplazó hasta un centro médico privado de la ciudad de Antalya para pasar por quirófano, sin embargo, su estado empeoró poco después de la operación, y a pesar de los esfuerzos del personal médico para estabilizarla, perdió la vida el pasado 7 de marzo.

Tras su muerte, las autoridades turcas trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Forense de Antalya, donde se le practicará una autopsia completa para determinar la causa exacta del deceso y aclarar las circunstancias de la muerte. Varios equipos de investigación y forenses han inspeccionado el hospital donde se realizó la cirugía como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos.

Según las primeras comprobaciones, no se detectaron signos de violencia externa más allá de las propias incisiones quirúrgicas.

"Durante las comprobaciones realizadas por los equipos de investigación de la escena del crimen, se supo que Gailloux no tenía cortes, heridas de arma blanca o heridas de bala en su cuerpo, aparte de las marcas de puntos quirúrgicos relacionados con la operación", ha manifestado un portavoz de la policía de Antalya.

Ahora, están investigando el estado de salud de la paciente antes de la operación, las pruebas médicas previas realizadas por la clínica, lo que hizo Gailloux en los días anteriores a la cirugía y los medicamentos o sustancias que pudo haber consumido.

También estarían analizando si la mujer pudo haber consumido drogas antes de viajar a Turquía y si eso pudo influir en el desenlace, aunque por el momento no hay confirmación.

Una amiga de Gailloux ha lanzado una campaña GoFundMe para apoyar a los cuatro niños que dejó atrás. "Jessika era una mujer extraordinaria y una madre profundamente amorosa. Su repentina pérdida deja un enorme vacío en la vida de todos aquellos que la amaban, pero especialmente en la de sus hijos", ha escrito.

La propia amiga ha revelado que viajó con ella hasta Turquía y que, "unas 12 horas después de la operación, Jessika sufrió un paro cardiorrespiratorio". "Los equipos médicos intentaron varias maniobras de reanimación, pero lamentablemente no tuvieron éxito. Seguimos esperando respuestas para comprender exactamente qué sucedió", ha sentenciado.