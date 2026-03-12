Unas cámaras de la parte trasera del ayuntamiento de la localidad captaron al hombre entrando y saliendo con líquido inflamable

El detenido por el incendio mortal de Miranda del Ebro no soportaba que su expareja rompiera la relación y le rechazara en varias ocasiones

La localidad de Miranda de Ebro, en Burgos, sigue de luto oficial tras el fallecimiento de tres mujeres tras el incendio provocado presuntamente por un hombre ya detenido. El caso se investiga como un crimen de violencia machista y entre una de las víctimas se encuentra la expareja del detenido. Informa en el vídeo Asier Baílez.

El acusado encadenaba varias condenas y, de hecho, salió de prisión hace tan solo 20 días. En el pasado fue condenado por secuestrar y abusar de una niña de nueve años y por retener y encadenar a una mujer, María del Carmen Negro, que logró escapar de él.

Esta sería su tercera vez en prisión si se confirma que está detrás del triple crimen. Lo cierto es que hay muchos indicios que apuntan a que este hombre podría ser el autor de los hechos. El acusado no contaba contaba con unas cámaras de seguridad de la parte trasera del Ayuntamiento de Miranda, en la misma calle que el edificio incendiado.

Vivía en un inmueble ocupado a escasos metros

Esas cámaras le grabaron entrando y saliendo del edificio con un líquido inflamable. Esas imágenes, junto con el testimonio de los testigos, serán cruciales en la investigación. "Cuando prende salta una llamarada y cierra, sí que sale quemándose también el zapato", ha informado un policía local. El hombre utilizó líquido inflamable para quemar los colchones y enseres apilados en el portal, dejando atrapadas entre las llamas a su expareja Dolores y su madre Antonia, además de una vecina.

Él quería volver con Dolores, pero ella se negaba. Martín, de 60 años, vivía en este inmueble ocupado a escasos metros del edificio. Tan solo había salido de la cárcel hace 20 días por secuestrar y encadenar a Carmen hace tres años. Como esta vez, en su momento lo negó todo. Ocho años antes fue detenido por raptar y abusar sexualmente de una niña de nueve años y estuvo seis años en la cárcel.

En el minuto de silencio, la ministra de Igualdad pide a los jueces y fiscales aplicar las leyes. "Lo importante es aplicar con contundencia la ley. Sé que se aplica en la inmensa mayoría de casos", ha señalado Ana Redondo. Antes del incendio, Martín no tenía deudas pendientes con la justicia.