Qué pasa si saco un préstamo y nunca lo pago

Pedir un préstamo personal y no devolverlo no solo tiene consecuencias económicas: puede arrastrar durante años tu reputación financiera, limitar tu acceso al crédito y exponerte a embargos judiciales. En España, no pagar un préstamo no es delito penal, pero sí un incumplimiento civil con repercusiones graves y persistentes.

Intereses de demora y el efecto bola de nieve

El primer impacto es económico. Si dejas de pagar una o varias cuotas del préstamo, la entidad prestamista aplicará intereses de demora. En el caso de los préstamos rápidos, esta penalización puede comenzar desde el primer día de impago, acumulando automáticamente estos cargos que se irán acumulando con el paso del tiempo.

Además, muchas entidades añaden gastos de gestión, comisiones por reclamación y otros costes que hacen crecer la deuda inicial de forma exponencial. Los expertos avisan, confirmando que esto se aplica incluso en préstamos personales tradicionales.

Te incluirán en listas de morosos como ASNEF o RAI

Una de las consecuencias más rápidas y visibles del impago es la inclusión en registros de morosidad. Por ejemplo, Bankinter Consumer Finance incluye en sus bases para préstamos que "Si se produce un impago, la entidad puede inscribir tus datos en ficheros de morosos como ASNEF o RAI y reportarlo al CIRBE."

Esta inclusión dificulta, cuando no impide directamente, el acceso a nuevos créditos, hipotecas o incluso contratos de suministros básicos como telefonía o luz. Se trata de una pérdida de la reputación crediticia y puede afectar gravemente a la economía personal.

El banco puede ir a juicio y embargar tus bienes

Si el impago persiste, la entidad puede iniciar un proceso judicial. Aunque no pagar un préstamo nunca es delito, sí es motivo suficiente para que el prestamista interponga una demanda civil por incumplimiento de contrato. Si la deuda es elevada y no se consigue cobrar de forma amistosa, se inicia un procedimiento judicial para solicitar el embargo de cuentas, nómina o bienes.

En estos casos, si el juez falla a favor del prestamista, se podrán embargar no solo saldos bancarios, sino también el coche, la casa o parte del salario, respetando el mínimo inembargable legal.

No es delito, pero te ata durante años

Una de las grandes dudas es si se incurre en un delito al no devolver un préstamo. La respuesta es clara: en España, no devolver un préstamo personal no constituye delito penal, salvo que haya fraude documental o intención probada de estafa desde el inicio.

Sin embargo, eso no significa que no tenga consecuencias a largo plazo: los ficheros de morosos retienen la información durante años, y los embargos pueden mantenerse hasta que la deuda se liquide o prescriba (normalmente, tras cinco años sin reclamación judicial, según el artículo 1964 del Código Civil, pero depende del caso).

En resumen, no pagar un préstamo en España no te lleva a la cárcel, pero puede llevarte a los tribunales, figurar como moroso durante años, y ver cómo se embargan tus cuentas o bienes. Además, recuperar tu reputación financiera tras un impago puede llevar mucho tiempo, y mientras tanto, se cierra la puerta al crédito, la vivienda o incluso ciertos empleos.