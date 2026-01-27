Alberto Rosa 27 ENE 2026 - 20:02h.

La pequeña fue secuestrada, violada y asesinada en enero de 1998 y jamás se dio con su asesino

En la fría mañana del 7 de enero de 1998, Connie Chavis se encontraba en la parada de autobús junto a su hija Britanny Locklear, de solo cinco años. Esperaban al bus escolar para que la pequeña acudiera a su primer día de colegio tras las vacaciones de Navidad en Hoke, Carolina del Norte.

La madre se percató de que el autobús iba con retraso y decidió ir al baño de casa, que estaba cerca. Le dijo a la pequeña Britanny que la esperara mientras regresaba. Fueron solo unos minutos en los que la mujer fue y regresó de casa, pero fueron suficientes para no volver a ver nunca más a su hija de cinco años. Brittanny fue secuestrada, violada y asesinada, antes de ser encontrada en una tubería de una cañería, a unos cuatro kilómetros de su casa.

Las autoridades creen que un hombre que conducía una camioneta marrón la secuestró. La evidencia física del área donde ocurrió el secuestro, así como el sitio en el que se encontró el cuerpo, fue enviada al laboratorio del SBI para su procesamiento.

Las autoridades determinaron que la pequeña había sido llevada hasta donde fue encontrada y allí había sido violada, antes de ahogarla en el agua. Durante años, la policía buscó al asesino de Brittany e investigó cientos de pistas. Pero su asesino sigue siendo desconocido y su crimen sin resolver.

Durante la búsqueda de la pequeña aparecieron pertenencias como su mochila, su oso de peluche y sus zapatos por la carretera. Ante esos hallazgos, las autoridades comprendieron que el secuestrador había ido tirando las cosas por la ventana de su camioneta mientras huía.

Aunque el tiempo ha enfriado el interés por la búsqueda, las autoridades siguen solicitando la ayuda de cualquier persona que tenga algún tipo de información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

La familia de la pequeña aún mantiene la esperanza de que algún día aparezca el asesino de Brittany y pueda ser llevado ante la justicia. "Solo quiero que esto se resuelva", dijo a CBS 17 su hermana, Brianna Chavis, que tenía solo 18 meses cuando su hermana fue secuestrada. "Antes de morir, quiero que esto se resuelva".