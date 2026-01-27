Anticorrupción pide documentación del despacho clave del 'caso Montoro' y del exministro de Hacienda

Solicita que se prorrogue seis meses más la causa para practicar una serie de diligencias

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del 'caso Montoro' que solicite una serie de documentación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, a fin de avanzar en la causa.

En un escrito, el Ministerio Público insta al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona a requerir a la Policía Judicial "hojas registrales completas, memorias" y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras sociedades, entre ellas Montoro y Asociados.

Además, la fiscal quiere que se pidan los registros mercantiles las hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas

También, que se recopilen las escrituras de constitución y titularidad real de una serie de sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada una.

Igualmente, la Fiscalía requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, entre los que se incluyen el propio exministro Montoro.

De igual forma, pide las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas investigadas en la causa

Asimismo, la fiscal se ha mostrado a favor de que el juez prorrogue la investigación seis meses más, ante "la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación", como la declaración de los investigados.

"La propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de aquellos investigados, declaración de testigos, diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc.", indica.

En este sentido, la representante de Anticorrupción explica que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial analiza las cuentas bancarias de los investigados. Todo ello, recalca, hace necesario que la investigación continúe al menos medio año más.

En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez la considera una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".