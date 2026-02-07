Cuándo se puede rescatar un seguro de ahorro

El derecho de rescate es la posibilidad de solicitar a la aseguradora que te devuelva parte o la totalidad del dinero acumulado en la póliza antes de que llegue su vencimiento

Seguros de ahorro o depósitos: ¿cuál es la mejor opción?

Un seguro de ahorro es un producto financiero que combina protección con la posibilidad de acumular capital con el tiempo, y en muchos casos de sacarlo antes de la jubilación o del vencimiento total del contrato. Aunque su finalidad principal suele ser crear una reserva a largo plazo, hay momentos y condiciones en los que su titular puede acceder anticipadamente a ese dinero. La clave está en distinguir entre distintos tipos de seguros y entender cómo funcionan las reglas de rescate en cada caso.

Antes de hablar de rescates, conviene aclarar qué se entiende por seguro de ahorro. Se trata de un contrato por el cual el tomador abona primas (habitualmente periódicas o, en algunos productos, de forma única) con la expectativa de que ese capital genere rentabilidad en un plazo determinado o hasta que se cumpla una meta personal, como la jubilación o la educación de los hijos. La prima se invierte o se reserva para generar ese retorno futuro, y el acceso a ese dinero no suele ser inmediato como en una cuenta corriente.

Derecho de rescate: qué significa

El derecho de rescate es la posibilidad de solicitar a la aseguradora que te devuelva parte o la totalidad del dinero acumulado en la póliza antes de que llegue su vencimiento natural. En el caso de los seguros de ahorro, este rescate suele estar previsto en las condiciones de la póliza —y en muchos casos se expresa como un “valor de rescate” que refleja el capital acumulado tras pagar las primas menos cargos o comisiones.

En seguros de vida permanentes que generan un “valor de rescate” o “cash surrender value”, este concepto también se usa ampliamente: si decides cancelar la póliza antes de su vencimiento, podrás recibir el valor en efectivo que se ha generado con tus aportaciones y la rentabilidad acumulada.

Con esto ya en mente, podemos entrar en materia detallando cuándo se puede rescatar:

Después de haber pagado las primeras anualidades : La mayoría de contratos de seguros de ahorro incluyen una cláusula que exige haber pagado una cantidad mínima de primas antes de poder solicitar un rescate. En seguros de vida‑ahorro de largo plazo suele requerirse haber pagado al menos dos anualidades de primas para que se pueda ejercer el derecho de rescate.

: La mayoría de contratos de seguros de ahorro incluyen una cláusula que exige haber pagado una cantidad mínima de primas antes de poder solicitar un rescate. En seguros de vida‑ahorro de largo plazo suele requerirse haber pagado al menos dos anualidades de primas para que se pueda ejercer el derecho de rescate. Cuando lo permite tu contrato : Cada póliza tiene sus propias reglas. Muchas aseguradoras adjuntan al contrato una “tabla de valores de rescate” donde se especifican las cantidades que puedes recuperar según cuánto tiempo hayas tenido la póliza. Esta tabla indica cómo aumenta el valor rescatable con el tiempo y las primas pagadas.

: Cada póliza tiene sus propias reglas. Muchas aseguradoras adjuntan al contrato una “tabla de valores de rescate” donde se especifican las cantidades que puedes recuperar según cuánto tiempo hayas tenido la póliza. Esta tabla indica cómo aumenta el valor rescatable con el tiempo y las primas pagadas. Seguros con período mínimo de permanencia : En algunos productos de ahorro es habitual que exista un período mínimo de permanencia antes de que tenga sentido económico rescatar, incluso aunque el contrato lo permita legalmente. Por ejemplo, algunas garantías o valores de rescate empiezan a tener sentido tras tres o más años de primas, período en el que se acumulan rendimientos y se reducen penalizaciones por rescate anticipado.

: En algunos productos de ahorro es habitual que exista un período mínimo de permanencia antes de que tenga sentido económico rescatar, incluso aunque el contrato lo permita legalmente. Por ejemplo, algunas garantías o valores de rescate empiezan a tener sentido tras tres o más años de primas, período en el que se acumulan rendimientos y se reducen penalizaciones por rescate anticipado. Rescate en PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático): Los PIAS, un tipo muy común de seguro‑ahorro en España, también permiten rescatar el dinero, y aunque la legislación no fija un plazo obligatorio, los beneficios fiscales relevantes suelen requerir que hayan pasado más de cinco años desde la primera aportación para recibir ventajas tributarias cuando se rescata en forma de renta.

Rescatar un seguro de ahorro no es neutro desde el punto de vista fiscal. En España, las cantidades que obtienes cuando rescatas un seguro de ahorro se consideran rendimientos del capital mobiliario y tributan en la base del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los tipos aplicables suelen oscilar entre el 19% y el 23% dependiendo del importe de los rendimientos obtenidos.

Esto significa que, además de las posibles penalizaciones por rescate anticipado (dependiendo de tu contrato), debes tener en cuenta el impacto fiscal de sacar dinero antes de tiempo.

Rescate anticipado y pérdida de beneficios fiscales

Si decides rescatar antes de cumplir ciertos requisitos o plazos, puedes perder beneficios fiscales que la póliza ofrecía originalmente. Por ejemplo, en seguros diseñados para jubilación o ahorro a largo plazo, la fiscalidad favorable puede depender de mantener el contrato durante un tiempo mínimo o de rescatarlo en forma de renta vitalicia.

Procedimiento habitual para rescatar

Rescatar un seguro de ahorro implica normalmente:

Solicitar el rescate a la aseguradora por escrito, indicando el número de póliza y tus datos. La compañía debe informarte de forma fehaciente sobre los valores de rescate y el impacto fiscal antes de efectuar el pago. Una vez aceptada la solicitud, muchas aseguradoras establecen un plazo para la devolución del dinero —por ejemplo, 14 días tras la notificación si se trata de cancelar el contrato bajo derecho de desistimiento temprano—.

Antes de ejercer el rescate, eso sí, revisa con atención tu contrato y, si es posible, pide asesoramiento para entender las penalizaciones anticipadas. También es importante evaluar el impacto fiscal de la operación y compara si conviene rescatar en forma de capital o de renta. Además, considera si necesitas ese dinero hoy o si es mejor mantener el seguro para que siga acumulando rentabilidad.

En definitiva, rescatar un seguro de ahorro puede ser una opción válida en situaciones de emergencia financiera o cuando cambian tus objetivos personales, pero siempre merece una lectura crítica del contrato y del impacto económico y fiscal que conlleva.