La estanflación, un riesgo conocido que vivió el mundo en los años 70 que se traduce en la paralización del crecimiento económico

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Los precios comienzan a desbordarse y nos miramos los bolsillos incrédulos al ver lo que nos cuestan los huevos, el café, los combustibles. No es una crisis todavía, pero sí una señal de alarma sobre la salud de la economía, afectada por una guerra que se alarga. Aumenta el riesgo de estanflación en Europa con predicciones de crecimiento cada vez menos alentadoras para empresas y consumidores.

Los precios de los carburantes suben y suben cada día "¿Dónde está el límite? se preguntan los ciudadanos pero no tienen una respuesta cierta, porque nadie lo sabe, ni siquiera los analistas del mercado. La subida de la energía está presionando los precios y al mismo tiempo las previsiones económicas empiezan a revisarse a la baja en Europa. Es el riesgo de la estanflación, un fenómeno poco frecuente en los países desarrollados que se produce cuando coincide en una inflación elevada y un crecimiento económico estancado.

"Estamos en una situación donde los precios de la energía están subiendo y eso está motivando un aumento de la inflación", explica el profesor Roberto Gómez-Calvet, de la Universidad Europea de Valencia, que añade: "¿Qué tendría que pasar para que este riesgo se convirtiera en esta inflación real? "Para eso debería persistir en el tiempo este factor, este efecto, aumentos de precios y energía, y que llegara a afectar a la economía de forma que no hubiera crecimiento económico".

Desde la UE, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ya alerta de ese riesgo de sufrir una crisis estanflacionaria, incluso si las interrupciones en el suministro energético fueran relativamente breves. Se prepara para posibles subidas de los tipos de interés y adelanta de medidas para enfrentarlo: "La comisión presentará propuestas para establecer tipos impositivos más bajos a la electricidad y garantizar que esté gravada por debajo de los combustibles fósiles". El escenario complicado porque subirlos puede frenar aún más la economía, porque afecta al consumo y a la producción.

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La estanflación un riesgo conocido que se traduce en la paralización del crecimiento económico

No es la primera vez que ocurre. En los años 70, la crisis del petróleo ya provocó un episodio de estaflación, porque el encarecimiento del crudo y el gas natural se trasladó rápidamente a la economía real. Afecta a que pagamos y a lo que podemos gastar.

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Los consumidores domésticos se hacen las preguntas básicas para la supervivencia del día a día: "¿Dónde están los huevos que nos faltan?" ante las estrategias de las empresas que vendían la docena y ahora tras aumentar el precio disminuyen la cantidad del producto. Lo mismo ocurre con los paquetes de pasta de reconocidas marcas, que ya envasan 100 gramos menos a un precio bastante por encima de lo habitual.

De momento los expertos insisten, que hablar de estanflación todavía "no es realista, no es una realidad, pero sí una posibilidad que depende en gran parte de cómo evolucione la guerra".