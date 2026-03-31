El Euríbor cerró el mes de marzo en el 2,565%, muy por encima del 2,221% que marcó en febrero.

El precio de la vivienda sube y el conflicto en Irán podría elevar los costes de construcción en España hasta un 10%

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El Euríbor, que se utiliza como índice de referencia para calcular el interés de muchas hipotecas y otros préstamos a tipo variable, cerró el mes de marzo en el 2,565%, muy por encima del 2,221% que marcó en febrero, debido al cambio de expectativas en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), a raíz del repunte inflacionario derivado del conflicto en Oriente Próximo.

Entre un mes y otro, el alza ha sido de 34,4 puntos básicos y refleja el ascenso intermensual más elevado desde octubre de 2022, lo que muestra una mayor inestabilidad en su evolución y un cambio de tendencia. Frente a febrero del pasado ejercicio, cuanto el índice concluyó en el 2,398%, el incremento es de 16,7 puntos básicos.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de marzo registrará un ascenso en su cuota de 13,96 euros al mes en caso de revisión anual. Esto equivale a unos 167,52 euros más al año.

Así, por primera vez después de dos años de caídas, verá aumentado el importe mensual a pagar por el préstamo a su vivienda después de dos años consecutivos de bajadas.

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Este cálculo implica el máximo nivel de aumento para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

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En consecuencia, el analista hipotecario del comparador HelpMyCash.com, Miquel Riera, asegura que la subida de marzo "es la de mayor magnitud desde octubre de 2022". Por aquel entonces, el índice pasó del 2,233% al 2,629% en tan solo un mes por la inflación causada por la guerra en Ucrania.

"El Euríbor ha girado al alza drásticamente en el mes de marzo a consecuencia de la guerra que se está librando en Irán. El efecto más visible del conflicto bélico es la escalada del precio del petróleo y del gas, especialmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz. En este contexto, el mercado empieza a descontar futuras subidas en los tipos de interés para contener el crecimiento en los precios que ya se está produciendo", ha explicado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz.

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Con este cambio de tendencia, la directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Laura Martínez, reconoce que "el Euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables". Y añade: "Dejamos atrás el periodo de alivio y entramos en una fase de mayor incertidumbre. Este tipo de movimientos tan bruscos no son habituales en el indicador y generan inquietud entre los hipotecados, especialmente entre aquellos con préstamos a tipo variable".

Asimismo, la portavoz de iAhorro argumenta que hasta ahora, los tipos de interés del BCE se han mantenido estables en el 2% desde junio de 2025. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico "ha cambiado radicalmente esas expectativas". Por ello, indica que con el actual escenario "será más difícil anticipar la evolución del índice, ya que dependerá en gran medida de cómo se desarrollen tanto la inflación como la situación geopolítica".

En cuanto al máximo de las subidas, los analistas ponen en el foco las próximas decisiones del BCE. Al respecto, el portavoz de Kelisto señala que tomando como referencia el valor diario del Euríbor, y no el mensual, el mercado parece estar empezando a asumir que la autoridad monetaria "puede subir los tipos hasta el 3%, es decir, un punto por encima del nivel actual". En las dos últimas semanas de marzo, la tasa de interés interbancaria se posicionó en el entorno del 2,9%.

En está misma línea, el analista de Mercados de Ebury, Diego Barnuevo, prevé que "el Euríbor podría estabilizarse en torno a los niveles actuales, al menos hasta que aparezcan señales más sólidas y creíbles de desescalada en el conflicto y de acercamiento de posturas entre ambas partes".

Así, Barnuevo vaticina que de darse está situación en un breve periodo de tiempo "cabría esperar una corrección en las expectativas de subidas de tipos y del Euríbor a 12 meses". Aunque matiza que cuanto más tiempo se mantengan los precios de la energía elevados, "más pegajoso se mantendrá el índice de referencia para las hipotecas variables en torno a los niveles actuales".

El conflicto en Irán podría elevar los costes de construcción en España hasta un 10%, según Gloval Analytics

La escalada prolongada del conflicto en Irán podría elevar los costes de construcción en España entre un 6% y un 10% en un escenario de tensión persistente, según se extrae del informe 'Del Petróleo al Metro Cuadrado: Geopolítica y Mercado Inmobiliario', elaborado por Gloval Analytics.

El estudio concluye que el riesgo principal para el sector residencial español no reside en una caída brusca del valor de las viviendas, sino que el mercado se encamina hacia una etapa caracterizada por "una menor liquidez, menor capacidad de compra y una mayor presión sobre el mercado del alquiler".

Desde la entidad, además, subrayan que el sector de la construcción llega a este nuevo episodio de incertidumbre tras varios años de "fuerte tensión". En concreto, el coste de la obra nueva ha subido más del 32% entre 2020 y 2025, por lo que un nuevo repunte en materias primas, energía y transporte podría trasladarse a los costes de promoción, ralentizar la obra nueva y repercutir en los valores finales.

En el plano financiero, el informe advierte además de que cada subida de un punto porcentual en el euríbor, puede representar un gasto adicional de unos 100 euros mensuales para una hipoteca media. Asimismo, el análisis también alerta de que el encarecimiento sostenido de la energía elevaría la inflación general, limitando de este modo el margen de maniobra del Banco Central Europeo para reducir los tipos de interés, lo que tendría "efectos directos" sobre las hipotecas, el consumo y el acceso al crédito.

De cara a 2026, el informe plantea dos escenarios. En uno de "tensión contenida", la inflación podría situarse entre el 2,4% y el 2,7%, con un "repunte moderado de los costes de construcción" del 3% al 6%. En uno de "tensión persistente", el IPC podría escalar al 3,0%-3,8%, el PIB reducirse a una horquilla del 1,3%-1,8% y los costes de construcción elevarse hasta ese 10% que el informe identifica como "uno de los principales riesgos para el sector".

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Gloval, Roberto Rey, ha manifestado que el mercado inmobiliario español ha demostrado en los últimos años una "notable capacidad de resistencia", aunque continúa estando muy expuesto a factores externos como la energía, la inflación o el coste de financiación.

Rey ha añadido que de prolongarse la tensión geopolítica, no se prevé "un desplome del mercado", pero sí un entorno "más exigente para promotores, compradores e inquilinos, con más presión sobre los costes, menor accesibilidad y una actividad más contenida".

El peso de la vivienda para inversión se reduce del 56,2% del total de las compras de vivienda en 2025 al 33,7% en el presente ejercicio, según el último barómetro de hipotecas de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

El precio de la vivienda en España creció un 14,3%

El precio de la vivienda en España creció un 14,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, un avance del 11,8% en términos reales --descontando el efecto de la inflación--, hasta totalizar en 1.987 euros por metro cuadrado, según datos del último informe de Tinsa by Accumin.

Desde el mínimo registrado tras la crisis inmobiliaria (verano de 2015), la vivienda nueva y usada en España se ha encarecido un 68%, pero está un 4,5% por debajo de los máximos de 2007. Sin embargo, en términos reales, el valor se ha incrementado un 32% desde el mínimo de 2015 y se mantiene un 34% por debajo de los máximos de 2007.

Los mayores incrementos en el precio de las viviendas nueva y usada se localizan en la cornisa norte, Madrid, capitales del interior peninsular y en la costa mediterránea. Respecto al último trimestre del año, el encarecimiento entre enero y marzo supuso un 3,2% en tasa trimestral. La variación interanual, que es tres décimas superior a la registrada en el último trimestre de 2025, se ha intensificado de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, momento en el que el precio marcaba un incremento interanual del 4,2%.

"A comienzos de 2026, el impacto de las pasadas bajadas de tipos, que sí estaba muy presente en enero de 2025, ha sido ya absorbido por el mercado y la tendencia hacia una estabilización de las transacciones resulta razonable", ha señalado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

Por otro lado, en el informe se avisa de la incertidumbre para los próximos meses que introduce el conflicto de Oriente Medio por la afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés de referencia, lo que puede impactar en la demanda residencial.

Así, la demanda de vivienda afrontará tensiones contrapuestas. Por un lado, el enfriamiento que pueden causar la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario y, por otro, el dinamismo que puede aportar la inversión en un activo que supone un buen refugio contra episodios inflacionistas. "La inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general", ha apuntado Arias.

14 CCAA registraron avances superiores al 10%

De las 19 comunidades y ciudades autónomas, 14 registran variaciones interanuales nominales superiores al 10%, frente a las once de trimestre anterior. De esta manera, los mayores crecimientos en el precio de la vivienda nueva y usada se registran en Comunidad de Madrid (+19,2%), Comunidad Valenciana (19,1%), Castilla-La Mancha (18,8%), Canarias (17,8%), Cantabria (16,2%), Región de Murcia (16%) e Islas Baleares (15,5%).

En el extremo contrario, Extremadura, Ceuta, La Rioja y Melilla muestran crecimientos inferiores al 8% interanual. El crecimiento del precio en el último trimestre aislado (tasa trimestral) supera el 4% en Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados durante la burbuja de 2007 las regiones de Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales), tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose sólo un 0,1% por debajo.

A nivel provincial se registra una intensificación de los aumentos de precio en 40 de las 52 provincias. Las variaciones interanuales son superiores al 10% en 34 de ellas: los mayores aumentos se ubican en Madrid y algunas provincias limítrofes, las islas, la costa mediterránea y la cornisa cantábrica.

Pese a todo, la accesibilidad a la vivienda se mantiene en niveles razonables, con una tasa de esfuerzo promedio a nivel nacional del 33,9%, frente al 33,3% del trimestre anterior. Sin embargo, el número de provincias que superan este trimestre el 35% --nivel de esfuerzo considerado razonable-- se mantiene en ocho: Islas Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz. El caso de mayor tensionamiento se localiza en Islas Baleares, donde la población local se enfrenta a una tasa de esfuerzo del 54%. Le siguen Málaga y Madrid, con un 49%.