Irán recuerda que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes estaría cometiendo un crimen de guerra y contra la humanidad

Las "acciones imprudentes" de Trump están "arrastrando a EEUU a vivir un infierno para cada una de sus familias", según Irán

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha advertido este domingo de que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes sería un crimen de guerra y contra la humanidad.

"Amenazar con atacar la infraestructura crítica de un país, el sector energético, significaría que quieres poner en peligro a toda la población. No es menos que un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", ha afirmado Baqaei en una entrevista con la cadena panárabe Al Yazira.

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Las "acciones imprudentes" de Trump están "arrastrando a EEUU a vivir un infierno para cada una de sus familias"

También el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha criticado las "acciones imprudentes" de Trump que "está arrastrando a Estados Unidos a vivir un infierno para cada una de sus familias". "Toda la región va a arder porque insiste usted en seguir las órdenes de (Benjamin) Netanyahu", ha argumetnado.

"No se equivoque: No ganará usted nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraí y poner fin a este peligroso juego", ha planteado.

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Así, ha condicionado la reapertura de Ormuz "cuando se hayan compensado todos los daños de la guerra a través de las tarifas de tránsito" de Ormuz.

Mientras, el portavoz de la Presidencia Mohammad Mehdi Tabatabaei, ha reporchado a Trump que haya "recurrido a obscenidades y sinsentidos" por "desesperación e ira". "El estúpido cabrón ha iniciado una loca guerra a gran escala en la región y sigue presumiendo de ello", ha apuntado.

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Mientras, la televisión pública iraní, IRIB, publicaba este domingo un escueto mensaje del líder supremo iraní, Moqtaba Jamenei, con fecha 12 de marzo en el que subraya que el estrecho de Ormuz "debe seguir cerrado".

"El estrecho de Ormuz debe seguir cerrado. Queridos hermanos de armas: La voluntad de las masas es seguir con la defensa eficaz. La palanca del bloqueo del estrecho de Ormuz definitivamente debe seguir utilizándose", dijo.