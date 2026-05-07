Cinco segundos son suficientes para ahorrar más de 200 euros al año en la factura de la luz

El interruptor de la regleta del salón, pulsado cada noche antes de irse a la cama, es la inversión de tiempo con mejor rendimiento que existe

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La acción en cuestión no requiere hacer obras, realizar una inversión ni tener conocimientos especiales. Ocupa exactamente el tiempo que tarda alguien en levantarse del sofá y pulsar el interruptor de una regleta antes de irse a dormir. Cinco segundos. Lo que pocos saben es que ese gesto, repetido cada noche, puede eliminar un gasto que en muchos hogares españoles supera los 200 euros anuales sin que nadie haya encendido conscientemente ni un solo aparato.

El gasto que nadie ve

En España, el consumo energético de los hogares se sitúa en una media de 3.487 kWh al año, de los que alrededor de 300 kWh son consumo fantasma, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Según estas cifras, el consumo fantasma de electricidad representa entre el 7% y el 11% del consumo total anual de las familias españolas.

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Teniendo en cuenta las tarifas que se pagan actualmente, tomar alguna medida al respecto podría suponer un ahorro de entre 150 y 250 euros anuales. Son euros que desaparecen de la cuenta corriente mes a mes sin que nadie haya visto una película, calentado agua ni encendido una bombilla. Es importante saber que el consumo fantasma es el que producen los aparatos eléctricos cuando están enchufados aunque no los estemos utilizando. El electrodoméstico puede estar apagado, pero si está conectado a la red, tiene un consumo de electricidad, el llamado modo reposo, en espera o stand by.

Los culpables que nadie sospecha

La lista de dispositivos que consumen en reposo es más larga de lo que parece. Según estudios de la OCU, la impresora es uno de los dispositivos que más energía consume en reposo, con hasta 52,6 kWh al año. Le siguen el router WiFi y la cadena de música, ambos con un consumo estimado de 35 kWh anuales. A ellos se suman televisores, descodificadores, videoconsolas, microondas con reloj y cargadores. Los electrodomésticos que más electricidad usan en stand by incluyen la caldera de gas con hasta 27 kWh al año, los asistentes de voz con 26 kWh y los robots aspiradores con 23 kWh.

El problema no es que cada aparato consuma mucho de forma aislada. El problema es la suma. Los ordenadores de sobremesa pueden suponer hasta el 8% del consumo energético total de los electrodomésticos del hogar, según datos del IDAE.

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La solución que cuesta entre 10 y 20 euros

El remedio es una regleta con interruptor. Este consumo fantasma podría eliminarse con la simple instalación de una regleta antistand-by. Su función es medir la corriente que circula por los aparatos cuando están encendidos, de forma que cuando entran en stand-by, detecta la disminución de consumo y corta el paso de corriente, apagándolos por completo. Dado que el precio de las regletas antistand-by oscila entre 10 y 20 euros, la inversión se amortizaría en un tiempo muy breve, entre 1 y 2 años.

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Para quien prefiere no comprar nada, la alternativa más práctica es instalar regletas con interruptor en los puntos donde se acumulan varios dispositivos, como la zona del televisor o el escritorio de trabajo, y apagarlas cuando no estén en uso. Para una solución más cómoda, existen enchufes inteligentes que se pueden programar o controlar desde el móvil.

El otro gesto de cinco segundos: apagar la luz al salir

Existe una segunda acción de coste cero que complementa a la primera. El IDAE recomienda no dejar luces encendidas en habitaciones que no se estén utilizando, y desmiente el falso mito de que dejar las luces encendidas consume menos energía que encender y apagar el interruptor cada vez: en ningún caso y con ningún tipo de luz.

La iluminación representa una parte relevante de la factura. El IDAE recomienda sustituir las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando más de un 80% de la energía. Cambiar toda la iluminación de casa a bombillas LED puede generar ahorros de entre un 70% y un 80% en el consumo de iluminación, lo que en un hogar medio en España puede traducirse en más de 100 euros de ahorro al año.

La suma que cambia la factura

El cálculo final es acumulativo. Eliminar el consumo fantasma con una regleta puede ahorrar entre 150 y 250 euros. Cambiar las bombillas suma más de 100 euros adicionales. La combinación de ambas medidas puede superar holgadamente los 200 euros de ahorro anual en un hogar medio. Reducir el consumo fantasma no solo beneficia la economía: también contribuye al ahorro energético global, haciendo el hogar más eficiente y ambientalmente responsable.

Dicho en términos concretos: el interruptor de la regleta del salón, pulsado cada noche antes de irse a la cama, es la inversión de tiempo con mejor rendimiento que existe en materia de energía doméstica.