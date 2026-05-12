Ahorrar cada mes jugando con las horas: hay una franja más cara para poner la lavadora y otra más barata

La tarifa 2.0TD es la que se aplica a prácticamente todos los hogares españoles, y divide cada jornada en tres tramos

Adiós sustos en la factura: lo primero que se debe revisar si se paga demasiado de luz

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La factura de la luz no es igual para quien pone la lavadora a las 20:00 de un martes que para quien la programa para medianoche del sábado. La diferencia puede llegar a doblar el precio del kWh que se paga por un mismo lavado. El mecanismo que lo explica se llama discriminación horaria y lleva vigente en España desde junio de 2021, pero muchos hogares que técnicamente ya están sujetos a sus reglas no la conocen ni la aprovechan.

Desde el 1 de junio de 2021 se aplican en España las nuevas tarifas de discriminación horaria, un sistema por el que se paga más o menos según la hora del día. Las nuevas tarifas afectan a todos los consumidores, independientemente de que pertenezcan al mercado regulado o al mercado libre, ya que en todos los casos se establecen franjas horarias con distintos costes para el peaje de acceso al suministro eléctrico, un cargo que representa alrededor del 40% de la factura.

El propósito es redistributivo, ya que al introducir diferentes costes según la franja horaria, se pretende incentivar que los consumidores trasladen sus consumos de las horas de máxima demanda eléctrica a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas.

Los tres bloques horarios, con sus horarios exactos

La tarifa 2.0TD, la que se aplica a prácticamente todos los hogares españoles, divide cada jornada en tres tramos. Las horas punta, entre semana, son de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Las horas llano, también entre semana, son de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00. Las horas valle corresponden al tramo de 00:00 a 08:00 entre semana, y las 24 horas los fines de semana y los festivos nacionales.

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La diferencia de precio entre consumir en hora valle o en hora punta puede suponer un sobrecoste del 50% al 100% en el precio del kWh. Dicho de otro modo, encender la vitrocerámica o poner el lavavajillas a las 19:30 de un miércoles puede costar el doble que hacerlo a las 23:00 o durante el fin de semana.

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Del mismo modo, se puede ahorrar entre un 10% y un 30% en la factura si se consigue concentrar la mayor parte del consumo en horarios valle y llano. Sin embargo, si el consumo está muy distribuido y no se pueden cambiar hábitos, el ahorro será marginal o incluso inexistente.

Hay ejemplos concretos que ilustran el potencial. Un hogar que consume 270 kWh al mes con una tarifa estándar a 0,20 €/kWh pagaría 54 euros. Si aplica la discriminación horaria y logra concentrar el 50% del consumo en horas valle, el 30% en llano y el 20% en punta, el gasto mensual bajaría a 42,66 euros, lo que supone un ahorro de 11,34 euros cada mes, más de 135 euros en un año, solo por cambiar hábitos.

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La lavadora, el lavavajillas y el termo: los grandes protagonistas

La lavadora representa el 11,8% del gasto de todos los electrodomésticos de un hogar. Programarla en el tramo valle marca una diferencia real. En términos anuales, el consumo de la lavadora se estima en torno a 245 kWh por hogar, lo que puede representar más de 70 euros al año dependiendo de la hora a la que se pone y la tarifa eléctrica.

Más allá de la lavadora, lavavajillas y secadoras modernas tienen función de inicio diferido. Programarlos para que funcionen en horario valle es una de las estrategias más efectivas. El termo eléctrico puede configurarse para calentar el agua solo en franja valle: el agua se mantiene caliente todo el día. Y los fines de semana son ideales para tareas de alto consumo: horno, plancha, aspiradora, aire acondicionado... todo el día es periodo valle.

Para quién compensa y para quién no

La discriminación horaria compensa cuando más del 30% del consumo eléctrico se realiza en horas valle, normalmente por la noche o los fines de semana. Es ideal para hogares con electrodomésticos programables o que pueden adaptar sus rutinas al horario más económico.

Hay un detalle que mucha gente todavía no tiene claro: la tarifa regulada PVPC dejó de tener un precio por hora el 30 de septiembre de 2025. Desde esa fecha, el PVPC tiene un precio que cambia cada 15 minutos, lo que complica saber exactamente cuánto se pagará en cada momento. Aun así, las franjas horarias siguen siendo las mismas. Combo Para quien no quiera complicarse con precios variables, las tarifas de mercado libre con discriminación horaria a precio fijo ofrecen la misma estructura de tres tramos pero con un precio estable pactado por periodos.

El punto de partida es siempre el mismo: revisar la factura, buscar si aparecen los periodos P1, P2 y P3, y mirar en qué franja se concentra el consumo propio. Ese análisis de cinco minutos es el primero que conviene hacer antes de cambiar nada.