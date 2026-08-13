Celia Molina 13 AGO 2026 - 12:38h.

La influencer, que tenía 1.3 millones de seguidores en Internet, murió tras pasar un mes en la UCI por un accidente de tráfico

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Jiang Xiaorou, una famosa creadora de contenido paranormal en China, ha fallecido a los 24 años en un accidente de tráfico. Según el medio 'The Sun', la joven influencer, que contaba con más de 1.3 millones de seguidores en Douyin (la versión china de TikTok), viajaba como pasajera en un vehículo de transporte compartido cuando éste se vio involucrado en un grave siniestro.

Su contenido estaba enfocado a la exploración de edificios abandonados, investigaciones sobre supuestos fenómenos paranormales y desafíos relacionados con creencias populares y supersticiones. Uno de estos desafíos ha cobrado especial relevancia tras las noticia de su muerte, pues muchos de sus seguidores lo han relacionado, sin ninguna base real, con el fatal destino de la joven.

En agosto de 2025, Jiang grabó un vídeo en el que destrozaba una estatua de Guanyin, la diosa budista china de la misericordia, para sus 1,3 millones de seguidores en Internet.

Jiang grabó un vídeo rompiendo una estatua divina

El impactante vídeo muestra a Xiaorou, cuyo apellido real es Li, golpeando con fuerza con unos alicates la figura de porcelana como parte de un reto "antisupersticioso", que en algunos sus fans provocó el miedo a la maldición.

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Ahora, la influencer ha fallecido tras un accidente de tráfico que, según el informe médico, le causó graves lesiones, incompatibles con la vida. En concreto, el registro médico indicó que, tras el choque, la joven sufrió traumatismo severo, shock hemorrágico, daños en varios órganos y una lesión cerebral de gravedad.

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La joven pasó un mes en una UCI tras el accidente

Los servicios de emergencia la trasladaron de urgencia al Hospital Memorial Sun Yat-Sen, donde entró en coma profundo en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos la conectaron a un respirador y lucharon durante un mes para salvarle la vida, sin conseguirlo.

Aunque el accidente de tráfico tuvo lugar el 15 de julio, ha sido este pasado 10 de agosto cuando un funcionario de su ciudad natal ha confirmado su deceso. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido en el accidente, la familia de Jiang le ha pedido al público que deje de hacer "conjeturas descabelladas" sobre su contenido en Internet y que la permitan descansar en paz, según 'The Sun'.

No es la primera vez que la muerte de un personaje relacionado con la investigación de lo paranormal causa un gran impacto en las redes sociales. Dan Rivera, investigador principal de la New England Society for Psychic Research, falleció el verano pasado a los 54 años, mientras se encontraba de gira con la temida muñeca Annabell. Meses después, la autopsia reveló que Rivera murió por problemas cardíacos y que la televisiva muñeca no estaba presente en la habitación del hotel donde falleció.